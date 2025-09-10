Sénégal: Inondations - Les services techniques constatent un bon fonctionnement des ouvrages d'évacuation à Dakar

Dakar — Les dernières pluies enregistrées au Sénégal ont confirmé "le bon fonctionnement des ouvrages de drainage dans la capitale" sénégalaise, indique le bulletin officiel des interventions des services de l'Etat, lequel annonce que certains quartiers de Touba se sont de nouveaux retrouvés inondés après ces précipitations.

"À la suite des pluies d'intensité variable enregistrées [mardi] matin à Dakar, la direction de l'exploitation et de la maintenance (DEM) de l'ONAS , conduite par son directeur et accompagnée de plusieurs agents, a effectué une tournée dans différents points sensibles aux inondations", renseigne ce bulletin transmis à l'APS.

"En début de matinée, des accumulations d'eaux ont été observées à la Médina, à la Cité Keur Gorgui et à Liberté 6, entre autres". Mais quelques heures plus tard, "ces eaux avaient été totalement évacuées, confirmant ainsi le bon fonctionnement des ouvrages de drainage dans la capitale", souligne-t-il.

Il assure que toutes les stations de pompage demeurent opérationnelles et fonctionnaient à leur niveau optimal jusqu'à 17 heures, ce 9 septembre.

Le bulletin publié par la la Direction de la prévention et de la gestion des Inondations (DPGI) ajoute qu'aucun "cas majeur d'inondation n'a été signalé à Richard Toll ni à Podor", où des précipitations ont été enregistrées mardi entre 6 h et 8 h 30.

"À Saint-Louis en revanche, dans les quartiers de Tableau Walo et de Tal Bakhle, l'évacuation des eaux a été retardée par des coupures d'électricité. La veille, les équipes de l'ONAS s'étaient déjà concentrées sur la vidange des fosses septiques afin de consolider les acquis après l'évacuation des eaux dans cette zone", renseigne le document.

La ville de Touba a aussi enregistré "une pluie de 95 mm, entraînant une forte accumulation d'eaux dans les zones de PK9, Nguiranène, Keur Niang et Nguélémou". Ces quartiers "avaient commencé à retrouver leur état normal", mais ils "se sont de nouveau retrouvés inondés", rapporte le bulletin de la DPGI.

Il note que le niveau de l'eau dans les bassins de stockage situés à l'intérieur de la ville avait baissé "ces derniers jours" à Touba, mais "avec la pluie du jour, il est reparti à la hausse, provoquant le débordement des bassins de Keur Niang et de Nguélémou".

À Thiès, Mbour et Tivaouane également, les ouvrages d'évacuation des eaux de pluie "ont bien fonctionné, ce qui a permis de réduire le temps d'accumulation des eaux dans les zones basses".

Des stagnations ont été toutefois signalées dans certains quartiers de Mbour, notamment à Gouye Mouride et au Rond-Point Poulailler, où un système de pompage de l'ONAS est déjà en place, selon la Direction de la prévention et de la gestion des inondations.