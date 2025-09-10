Afrique: Prix Afrique innovation en ingénierie - Les ingénieurs et innovateurs sénégalais invités à postuler

Dakar — Les ingénieurs et innovateurs sénégalais sont invités à participer à l'édition 2026 du Prix Afrique pour l'innovation en ingénierie, présenté comme la plus haute distinction du continent axée sur l'ingénierie et l'innovation", lancée par la Royal Academy of Engineering, a-t-on appris de ses organisateurs.

"La Royal Academy of Engineering a lancé son Prix Afrique pour l'innovation en ingénierie 2026 avec un appel spécial aux ingénieurs et innovateurs du Sénégal", indique notamment un communiqué parvenu à l'APS.

Créée en 2014, ce prix vise à stimuler, célébrer et récompenser l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise dans toute l'Afrique subsaharienne.

"Les candidatures peuvent couvrir un large éventail de secteurs. Par exemple, les 16 candidats présélectionnés cette année pour le Prix Afrique 2025, qui en est maintenant à sa 11e édition, ont été reconnus pour leurs solutions innovantes visant à relever les défis environnementaux, éducatifs et sanitaires dans leurs communautés", selon le communiqué.

En 2021, Marie Ndiéguène, une innovatrice sénégalaise avait été présélectionnée pour avoir mis au point I3S, une solution de stockage écologique et abordable conçue pour résoudre le problème des pertes après récolte dans l'agriculture.

Elle est utilisée par plus de 42 000 agriculteurs dans six communautés du Sénégal et a permis, depuis 2020, de sauver 135 130 tonnes d'oignons et de pommes de terre (d'une valeur de plus de 146 millions de dollars). I3S prévoit de s'étendre à la Gambie, souligne le communiqué.

Les candidatures pour le Prix Afrique 2026 pour l'innovation en ingénierie sont ouvertes jusqu'au 23 septembre.