Sénégal: Saraya - Une cinquantaine de filles initiées aux sciences et formées au développement personnel

Kédougou — Une cinquantaine de filles des classes de quatrième et de troisième de l'Inspection de l'éducation et de la formation de Saraya, un département de la région de Kédougou (Sud-est) ont été formées, durant huit jours, au développement personnel et sur les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques(STEM), a appris l'APS.

La formation s'est déroulée à Kédougou avec l'appui de l'Unicef.

"Nous avons renforcé les capacités de 50 filles des classes de la quatrième et de la troisième dans les domaines du développement personnel et des Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) dans le but d'améliorer leurs performances scolaires et d'augmenter leurs chances de réussite à l'école", a déclaré le secrétaire général de l'Inspection d'académie de Kédougou, Mamadou Mballo.

Il s'exprimait, mardi, au terme d'une cérémonie marquant la fin du camp de formation de huit jours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Etaient présents l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, l'Inspecteur de l'éducation et de la formation de Saraya, Bakary Cissokho, le chargé de la protection de l'enfant à l'Unicef, Elhadj Sady Ndiaye, ainsi que des responsables du réseau régional des femmes enseignantes de Kédougou.

"Nous sommes dans une logique de combler les lacunes identifiées et améliorer le niveau des élèves durant les vacances scolaires, surtout des jeunes filles qui ont été choisies dans l'inspection de l'éducation et de la formation du département de Saraya", a expliqué Mamadou Mballo.

Il a encouragé les filles à s'intéresser davantage aux STEM afin de promouvoir l'excellence et le leadership entrepreneurial dans la région de Kédougou surtout dans le département de Saraya, une zone minière.

Concernant l'aspect développement personnel, il s'agit d'améliorer les connaissances des participantes sur les violences faites aux enfants afin de les amener à renforcer leur résilience face à des personnes ou une situation nuisible, a-t-il poursuivi.

Le chargé de la protection de l'enfant de l'Unicef au Sénégal a salué "le potentiel et le leadership extraordinaire" des jeunes filles durant ces huit jours de "Boot camp", soulignant que l'objectif est d'offrir aux élèves vulnérables l'opportunité des compétences transversales.

"Ces compétences transversales vont permettre aux filles d'améliorer aujourd'hui leurs performances en classe et d'être mieux outillées pour leur insertion professionnelles future", a expliqué Elhadj Sady Ndiaye.

L'adjoint du préfet de Kédougou Papa Abdoulaye Mbaye, a invité les autorités académiques à aller vers la pérennisation de ces actions en faisant de la démultiplication dans toutes les écoles de l'académie.

"Il faut démultiplier ces activités dans toutes les écoles de l'Académie de Kédougou et suivre de prêt ces filles qui ont été formées. Des enseignantes seront à leurs côtés pour les accompagner. Une fois de retour chez elles, également les formateurs vont continuer à les suivre", a plaidé l'autorité administrative, invitant les collectivités territoriales à participer davantage à l'encadrement de ces jeunes filles pour leur plein épanouissement scolaire.