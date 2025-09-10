Sénégal: Le projet 'Initiative Matam' veut aider les entreprises à trouver des réponses spécifiques à leurs besoins

Matam — Le projet "Initiative Matam", en partenariat avec "Invest for Jobs", veut travailler, "de façon concrète" avec les entreprises cibles du projet, afin d'apporter des réponses aux besoins bien identifiés au sein des sociétés, a indiqué Djibril Diop, conseiller technique au sein de "Invest for Jobs".

"Le projet cible les entreprises et veut travailler avec elles de façon concrète afin d'apporter des réponses aux besoins déjà identifiés au sein de ces sociétés. Il faut qu'elles nous proposent des besoins pour que nous y apportions des solutions, à travers des formations et des renforcements de capacités", a-t-il dit.

M. Diop s'exprimait, mardi, au cours d'un atelier de lancement du projet Initiative Matam, en collaboration avec "Invest for Jobs" et la Coopération allemande pour le développement (GIZ).

Il a signalé que le projet va aussi travailler avec les entreprises sur d'autres aspects, notamment la mise en relation et d'autres questions qui vont intéresser les chefs d'entreprise.

Djibril Diop a précisé que le choix de Matam pour abriter le lancement de ce projet s'explique par les potentialités dont regorgent la région du point de vue agricole, pastoral et minier, qui sont "peu valorisées".

"La deuxième raison reste la continuité d'initiatives déjà entamées avec le GIZ et d'autres partenaires, afin de rester dans la même dynamique pour accompagner les entreprises. Nous avons aussi voulu être en cohérence avec les orientations de l'Etat, qui, avec le pôle territoire Nord-Est, veut appuyer l'entreprenariat et la création d'emplois", a soutenu M. Diop.

Selon lui, un diagnostic a été déjà fait pour identifier les contraintes qui freinent le développement de certaines entreprises par la facilitation de ressources humaines compétentes pour les aider à améliorer leur travail.

Des consultants seront recrutés, d'après Djibril Diop, lesquels vont suivre les entreprises et les appuyer.

"Ici, à Matam, nous avons l'ambition de créer des entreprises avec lesquelles nous allons travailler directement pour qu'elles puissent exprimer leurs besoins afin que nous puissions en répondre", a dit Mathieu Sogar, Chef de programme à "Invest for Jobs".