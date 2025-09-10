Afrique: Les Lions refont le match contre la RD Congo - 'Nous nous devions de rester sereins'

Dakar — Des joueurs de l'équipe nationale de football sont revenus sur la victoire remportée mardi face à la République démocratique du Congo, soulignant qu'ils se devaient de rester sereins et faire preuve de caractère dans ce match comptant pour les éliminatoires du prochain Mondial.

Le Sénégal a remporté une victoire décisive face à la RD Congo (3-2), à l'issue de cette rencontre jouée au stade des Martyrs de Kinshasa, dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Menés 2-0 en première mi-temps après des buts de Cédric Bakambu (26e) et Yoane Wissa (33e), les Lions ont d'abord réduit le score par Pape Guèye (39e) avant de revenir à la hauteur de la RD Congo grâce à Nicolas Jackson (53e).

Le milieu sénégalais de Tottenham, Pape Matar Sarr, a finalement marqué le but de victoire à la 87e minute de cette rencontre.

Le Sénégal s'empare ainsi de la tête de la poule B avec 18 points au total, devançant désormais la RD Congo qui stagne à 16 points, à deux journées de la fin des éliminatoires du Mondial prévue aux Etats-Unis, Canada et Mexique

"Nous connaissons ce genre de matchs. Avec l'expérience que nous avons acquise, on a mené 2-0, nous n'avons pas paniqué. Nous savions qu'il y a moyen d'égaliser et de gagner le match", a déclaré l'attaquant des Lions Sadio Mané aux envoyés de la chaîne de télévision spécialisée Dsports TV.

Le Sénégal, a-t-il dit en wolof, dispose d'une équipe capable de se sortir de sortir de situations difficiles.

"Dans l'ensemble, nous avons été meilleurs même si nous n'avons pas eu la possession en première mi-temps. Ils ont eu la chance de marquer deux buts. Nous nous sommes dit qu'il y avait moyen d'égaliser parce que nous avions les meilleures occasions", a ajouté l'attaquant d'Al Nasr (élite Arabie Saoudite).

Selon Illiman Ndiaye, les Lions se devaient surtout de rester calmes après avoir été menés 2-0.

"On sait que nous sommes le Sénégal et qu'on devait garder notre sang-froid, continuer à jouer notre jeu, et c'est ce qu'on a fait", a déclaré l'attaquant sénégalais d'Everton, en Premier League anglaise.

Le portier des Lions, Edouard Mendy estime qu'il fallait faire preuve de caractère dans ce match.

"C'est que nous avons fait. Nous étions menés 2-0. Défensivement, en première mi-temps, sur leurs deux seules occasions, ils nous ont punis. Nous avons fait preuve de caractère et de calme pour renverser la situation", a analysé le gardien des Lions.

Il prévient toutefois que malgré la première place désormais occupée par le Sénégal dans sa poule, "rien n'est encore joué pour la qualification à la Coupe du monde".

"Cette victoire nous place devant, mais rien n'est fini. Il nous reste deux matchs, deux gros matchs. Il faut prendre les six points restants", a ajouté Edouard Mendy.

En octobre, le Sénégal va rencontrer le Soudan du Sud et la Mauritanie, pour le compte des deux dernières journées des éliminatoires.

Les Lions n'ont besoin de quatre points pour valider leur qualification à à la Coupe du monde, ce qui serait leur troisième d'affilée.