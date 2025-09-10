Les services techniques de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL) ont échangé avec les membres du cabinet du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le mardi 9 septembre 2025 à Ouagadougou en vue de partager les bons réflexes en matière de protection des données à caractère personnel.

La Commission de l'informatique et des libertés (CIL) poursuit ses actions de sensibilisation auprès des départements ministériels pour s'assurer que la digitalisation des services publics se fasse dans le respect de la protection des données personnelles. Le mardi 9 septembre 2025 à Ouagadougou, l'équipe de la CIL a échangé avec les membres de la réunion de cabinet du ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité

nationale (MAHSN). Pour le secrétaire général du ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale (MAHSN), Emile Zabsonré, l'opération de sensibi-

lisation est la bienvenue. Il s'agit selon lui d'une volonté commune de bâtir un environnement numérique responsable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans la gestion des plateformes des personnes déplacées internes, nous collectons et traitons des volumes importants de données à caractère personnel qui méritent d'être protégées conformément à la loi en vigueur », a indiqué M. Zabsonré. Et d'ajouter que la rencontre avec l'équipe de la CIL est une opportunité pour le cabinet du ministère en charge de l'action humanitaire de renforcer ses capacités en matière de protection des données à l'ère du numérique.

Aussi a-t-il rassuré que le département est disposé à poursuivre la collaboration avec la CIL afin de réussir la transition digitale inclusive pour une gouvernance numérique vertueuse. Une main tendue qui réjouit le commissaire de la CIL, Boukary Tiemtoré. Selon lui, la rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la circulaire du chef du gouvernement instruisant à l'ensemble des départements ministériels à travailler en étroite collaboration avec la CIL pour renforcer la protection des données personnelles dans les projets et services publics.

Il a précisé que le département en charge de l'action humanitaire, selon lui, collecte et assure le traitement massif de données sensibles, notamment les données d'identité, d'information médicales, sociales et des données liées aux déplacement des populations. Ce qui, de l'avis du commissaire Tiemtoré, nécessite une étroite collaboration avec la CIL afin que ces données soient gérées conformément à la loi n°001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Pour pérenniser la collaboration, la CIL a fait la proposition de mettre en place un point focal dédié à la protection des données et mettre à disposition des guides pratiques adaptés aux ONG et associations. M. Tiemtoré a recommandé également de développer un accompagnement technique et juridique pour sécuriser les projets de digitalisation au sein du département.