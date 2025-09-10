Burkina Faso: Salon panafricain des personnes âgées - Une vitrine pour valoriser les seniors

L'agence Faso Events a animé une conférence de presse pour annoncer la tenue du salon panafricain des personnes âgées sur le thème « Réussir sa vie de senior dans un monde plein d'innovations : Défis et opportunités », mardi 9 septembre 2025 à Ouagadougou.

L'agence de communication événementielle « Faso Events » est engagée pour le bien être des personnes âgées au Burkina Faso. A cet effet, elle organise du 2 au 9 octobre 2025 au siège du FESPACO, la deuxième édition du Salon panafricain des personnes âgées (SPA) sur le thème « Réussir sa vie de senior dans un monde plein d'innovations : Défis et opportunités ». L'information a été donnée ce mardi 9 septembre au cours d'une conférence de presse.

Selon le chef de projets à Faso Events, Fossi Woba, l'objectif recherché à travers ce salon est de répondre aux préoccupations des personnes âgées autour de thématiques essentielles comme la santé, l'anticipation de la retraite, le bien-être, la nutrition, le logement, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Pour lui, il s'agit de faire des personnes âgées, non pas des sujets d'assistance, mais de véritables acteurs de développement et de cohésion sociale.

Aussi, a-t-il poursuivi, ce rendez-vous vise à créer un cadre de partages d'expériences, de dialogue intergénérationnel et d'échanges à travers des tables-rondes, des conférences, des ateliers participatifs, etc. Le chef de projets à Faso Events a fait savoir que les personnes âgées détiennent un statut traditionnellement valorisé dans de nombreuses sociétés africaines.

Pour cette deuxième édition du salon, les organisateurs attendent près de 3000 visiteurs et 50 exposants, des centaines de jeunes pour le partage d'expériences, des personnes âgées qui seront dépistées gratuitement de certains maux tels que le cancer du sein et du col de l'utérus, de la prostate etc...

La promotrice de Faso Events, Yacine Zetiyenga, a souligné que le salon offrira une vitrine très large à la personne âgée, et permettra aux seniors de découvrir les informations, services et prestations proposés dans des secteurs bien définis.

« Les différentes activités de ce salon seront implantées à un seul niveau pour favoriser la création de villages plus facilement identifiables », a-t-elle expliqué. A ce propos, elle a cité entre autres le village institutionnel, le village des associations et communautés étrangères, le village santé et nutrition, le village animation et loisirs et le village d'exposition d'objets anciens.

Le coordonnateur Faso Events Valérien Bationo, a rappelé que les personnes ciblées sont celles du troisième âge, les retraités actifs exerçant une activité ou non, des fonctionnaires, des particuliers de plus de 60 ans, des seniors dans les secteurs formel et informel, la jeune génération...

A la question de la presse sur les moyens de lutter contre l'isolement des personnes âgées, M. Bationo a répondu que le Salon panafricain des personnes âgées constitue déjà une réponse concrète. Selon lui, créer de tels cadres de rencontre et d'échanges permet non seulement de briser la solitude, mais aussi de valoriser l'expérience des aînés, renforcer la solidarité intergénérationnelle et sensibiliser la société entière à leur inclusion.