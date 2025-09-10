Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a clos le mardi 9 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, la Ire édition de l'immersion patriotique obligatoire des bacheliers de 2025 de la région. Ce sont au total 8 870 élèves du Guiriko formés aux valeurs civiques et patriotiques qui ont reçu leurs attestations après un mois d'immersion.

La première promotion des élèves bacheliers de 2025 en immersion patriotique obligatoire dans la région du Guiriko ont achevé leur formation qui s'est déroulée du 11 août au 9 septembre 2025 dans 13 centres à Bobo-Dioulasso et un à Orodara dans le Kédougou. Ils étaient au nombre de 8 870 sur 9 236 nouveaux bacheliers.

Au stade Wobi de Bobo-Dioulasso où ils ont été rassemblés pour recevoir les attestations de fin de formation, les immergés ont démontré ce qu'ils ont appris pendant un mois dans leurs unités d'immersion. Des techniques de combat à celles de secourisme et autres, ils ont émerveillé le public par leur savoir-faire appris seulement en un mois.

Leur porte-parole, Jonathan Kientega, a adressé les remerciements à leurs encadreurs et à tous ceux qui ont oeuvré pour leur inculquer des valeurs de solidarité, de civisme, de patriotisme. « Ces valeurs ont fait de nous des patriotes prêts à relever les défis de développement du Burkina Faso », a dit Jonathan Kientega.

Le directeur régional de l'enseignement secondaire, Tanga Ouédraogo, a aussi remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'immersion axée entre autres, sur la lutte contre l'extrémisme violent, les institutions de l'Etat, ou la parenté à plaisanterie. Il a invité les immergés à vivre selon les valeurs apprises et à défendre le pays partout où ils vont être appelés. Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a abondé dans le même sens.

Être des ambassadeurs du patriotisme

Pour elle, les jeunes patriotes ont vécu une expérience unique, faite d'initiation à la discipline militaire, d'activités sportives, de communications riches et variées sur des thèmes d'intérêt national, mais aussi de moments de partage et de fraternité. Elle reste convaincue que cette immersion va renforcer en eux les valeurs de discipline, de civisme, de solidarité et d'amour pour le Burkina Faso.

Mariama Konaté a ainsi invité les immergés à s'approprier toutes les connaissances apprises au cours de cette immersion car, il ne s'agit pas, selon elle d'une simple parenthèse, mais du début d'un engagement quotidien.

« Que ce que vous avez appris ici guide désormais vos choix, vos comportements et vos actions. Vous êtes en mission, celle d'être des modèles et des sources d'inspiration dans vos familles, vos quartiers, vos centres de formation, vos universités et partout où vous serez. Vous êtes désormais les ambassadeurs du civisme et du patriotisme », a-t-elle lancé aux immergés.

Désormais, ces immergés, a poursuivi Mme Konaté, doivent incarner le Burkinabè nouveau, celui pour qui la Patrie passe avant tout, avant lui-même. Pour le gouverneur, la Nation a besoin de ces jeunes, de leur énergie, de leur foi en l'avenir et de leur engagement à bâtir un Burkina Faso plus uni, plus fort et plus.

C'est pourquoi elle a exhorté l'ensemble des corps constitués de la région du Guiriko à poursuivre, chacun à son niveau, l'initiation de cette jeunesse à l'esprit patriotique qui est une priorité du chef de l'Etat et de l'ensemble du gouvernement. En attendant, la cuvée 2025, après avoir reçu leur attestation, a porté en triomphe leurs encadreurs à la fin de la cérémonie.