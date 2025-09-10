Le président du Sénat et Président par intérim du Royaume du Cambodge, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, a reçu l'ambassadeur du Burkina Faso accrédité auprès de ce pays, SEM Daouda Bitié, pour la présentation de ses lettres de créance, le jeudi 4 septembre 2025.

A l'occasion, le diplomate burkinabè a transmis les salutations fraternelles de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso à son hôte du jour, et a souhaité un renforcement de l'axe Ouagadougou-Phnom Penh. L'ambassadeur Bitié a relevé que les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Royaume du Cambodge établies en 2010, sont restées en berne depuis lors.

Il a indiqué que par conséquent, il a été mandaté par le président du Faso pour oeuvrer à raviver la coopération entre les deux pays qui partagent le même passé douloureux de la colonisation française et plusieurs autres points communs. L'ambassadeur a dit être porteur d'un message admiratif du peuple burkinabè à l'égard du peuple frère du Royaume du Cambodge dont les luttes d'indépendance et la résistance à la barbarie des Khmers rouges constituent une source d'inspiration pour le peuple du Burkina Faso, vaillamment debout contre le terrorisme.

Il a dès lors traduit la volonté du président du Faso de voir la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Cambodge se renforcer et s'épanouir par des échanges politiques et diplomatiques réguliers au profit des intérêts mutuels des deux pays.

Quant au Président du Senat du Royaume du Cambodge, il s'est réjoui de la démarche du Burkina Faso et notamment du dynamisme et du leadership qui animent le Président Ibrahim Traoré dont la jeunesse et le désir de réelle indépendance lui rappellent les années 1983, à l'époque où il assumait les fonctions de vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Il a, à son tour, préconisé le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Cambodge, notamment l'institution d'un cadre de concertation politique au niveau des ministères des Affaires étrangères afin de discuter des sujets de coopération.

Il a encouragé les échanges de délégations des deux pays, et le soutien mutuel au sein des instances internationales dominées par les grandes puissances. Séance tenante, il a instruit le représentant du gouvernement pour qu'un ambassadeur du Cambodge soit accrédité auprès du Burkina Faso afin de faciliter les échanges diplomatiques entre les deux pays.

C'est au terme d'une audience riche et pleine de promesses dans la coopération entre les deux nations, désormais plus proches que jamais, que l'ambassadeur Bitié a pris congé de son hôte, avec l'assurance d'une mission accomplie au bénéfice d'une coopération dynamique et plurielle entre les deux pays.

A noter que durant son séjour au Royaume du Cambodge, SEM Daouda Bitié a également eu des séances de travail avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministère de la Défense nationale, le ministère du Commerce et l'institut national des études diplomatiques et des relations internationales.

DCRP/MAECR-BE