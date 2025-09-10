Le Groupe COGEB International a offert, le mardi 9 septembre 2025 à Kaya, des agrégats constitués de granite et sable d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, à l'initiative présidentielle Faso Mêbo de la commune de Kaya.

Après son don d'une valeur de 35 millions de francs CFA à Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso, le Groupe COGEB International a encore répondu à l'appel du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, en octroyant des agrégats constitués du granite et du sable d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA à la brigade Faso Mêbo de la commune de Kaya. Le don a été réceptionné, le mardi 9 septembre 2025 au siège de l'association des anciens combattants, quartier général de ladite brigade par la Présidente de la délégation spéciale (PDS) de Kaya, Solange Kima.

Pour le conseiller du président du directoire du groupe COGEB International, Hamadé Ouédraogo, natif de Korsimoro (région des Kuilsé), COGEB, une entreprise citoyenne, doit aussi apporter sa pierre à l'édification de la Nation pour un lendemain meilleur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« COBGEB ne doit pas rester en marge de ce développement communautaire. C'est pourquoi, nous avons décidé de venir à Kaya pour participer à cette oeuvre de construction. Nous avons notre filiale Afric Carrières qui nous a permis d'apporter des granulats de carrières pour permettre à Faso Mêbo de travailler en toute sérénité », a-t-il justifié.

Un Burkina Faso meilleur

Hamadé Ouédraogo a mis l'occasion à profit pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés, notamment les entreprises à leur emboîter le pas pour la construction d'un Burkina Faso meilleur. « Aux entreprises comme aux citoyens, tous ceux qui

peuvent participer à l'appel du chef de l'Etat, nous devons contribuer à cette oeuvre parce que personne ne viendra développer notre pays à notre place », s'est convaincu le conseiller du président du directoire du groupe COGEB International. Un geste salué à sa juste valeur par les autorités communales. Selon la PDS de Kaya, ce don viendra soulager et faciliter les travaux de confection et pause des pavés de la cellule de Faso Mêbo dans sa commune.

« C'est vraiment une satisfaction. Je remercie grandement le donateur pour cet accompagnement très important pour nous », s'est réjouie Mme Kima. De ce fait, elle a aussi appelé toutes les entreprises citoyennes intervenant dans sa circonscription administrative à suivre l'exemple du Groupe COGEB International en répondant à l'initiative du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour la réussite de Faso Mêbo dans la ville de Kaya.