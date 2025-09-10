Burkina Faso: Ecole normale supérieure - Une montée des couleurs pour rappeler les valeurs patriotiques

9 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Beyon Romain Nebie

La traditionnelle montée des couleurs à l'Ecole normale supérieure a eu lieu, le lundi 8 septembre 2025, au sein de la direction générale à Koudougou. A l'occasion, le premier responsable de l'institution, Pr Osseni So, a rappelé l'esprit de patriotisme qui guide cette action.

La montée des couleurs chaque mois devenue une tradition au sein de la direction générale de l'Ecole normale supérieure (ENS) a eu lieu, le lundi 8 septembre 2025, à Koudougou. Après que le drapeau est hissé au sommet du mât, le Directeur général (DG) de l'ENS, Pr Ousséni So, est revenu sur la signification de ce moment symbolique : « il traduit notre engagement et notre fierté de servir sous les couleurs nationales, emblèmes de notre unité, de notre souveraineté et de notre identité commune ».

Ce mois de septembre, a-t-il indiqué, est d'autant plus spécial parce qu'il marque l'anniversaire de notre école. Une occasion pour célébrer, selon lui, le chemin parcouru depuis sa création et rendre hommage à toutes celles ou tous ceux qui, par leur travail, leur discipline et leur engagement, ont contribué à faire de l'ENS, une institution de référence nationale. Le DG a saisi l'opportunité pour inviter ses collaborateurs ainsi que l'ensemble du personnel et les stagiaires de l'école à l'unité et à la solidarité autour des valeurs nationales pour relever les défis.

« Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année 2025 et je vous exhorte à maintenir la même ardeur, la même discipline et le même sens du devoir, tout au long des mois restants de l'année », a-t-il souhaité.

Dans le même sens, Pr So a demandé aux Burkinabè de faire bloc derrière les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui se battent au front pour la reconquête du territoire national. Pour le DG de l'ENS, il faut agir avec patriotisme afin de consolider notre Révolution, notre souveraineté et notre liberté.

De son avis, la montée des couleurs dans les institutions et services de l'administration publics est une initiative qu'il faut saluer à sa juste valeur. Elle permet de booster

l'esprit patriotique et de promouvoir la participation citoyenne au développement de la Nation.

