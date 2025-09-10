Afrique de l'Ouest: FIRHO - 2025 Pari réussi pour la 18e édition

La 18e édition du Festival international du rire et de l'humour s'est tenue, le samedi 6 septembre 2025, à Ouagadougou. A l'occasion, de nouveaux talents et de célèbres comédiens venus du Burkina, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire ont émerveillé les festivaliers.

Le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou (FIRHO), un événement culturel majeur qui promeut l'humour, la paix sociale et la résilience, se tient annuellement. La 18e édition s'est tenue, le samedi 6 septembre 2025, dans capitale burkinabè sur le thème : « Rire pour vaincre avec l'AES ».

La promotrice du festival, Augusta Palenfo a expliqué que l'acte 18 traduit le courage et la résilience. Elle a relevé que les burkinabè sont courageux et résilients malgré les nombreux défis auxquels ils font face. Mme Palenfo a soutenu que le fait d'organiser un spectacle comme le FIRHO qui mobilise le public et des artistes internationaux est la preuve que le Burkina est un pays debout.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a en outre déclaré que le rire est thérapeutique. « Comme les agents de la santé, à travers le rire, nous soignons des maux sans que ces personnes ne sachent qu'elles sont prises en charge », a-t-elle affirmé. L'édition 2025 a connu la participation des humoristes internationaux comme Cheick Riko du Mali, Mamane le timide du Niger, ainsi que Michel Gohou et le Magnific de la Côte d'Ivoire.

Au niveau national, il y a eu la présence des comédiens tels que Koffi Gombo, Princesse Cordé, la conseillère conjugale Nöellie, Sam Télécom, Adja Poutchou et bien d'autres. De l'avis de la promotrice du FIRHO, la prestation des humoristes internationaux vise à montrer que ces pays et le Burkina sont amis. Concernant les innovations cette année, Madame Palenfo a évoqué le flambeau.

Soutenir la culture

A travers ce concept, l'organisatrice entend inviter les parrains à s'investir pour la réussite de l'édition prochaine. Aussi, a-t-elle lancé un appel à la population burkinabè et aux peuples amis du pays des Hommes intègres à soutenir la culture burkinabè. Le directeur général de Neema group, Mazou Tassembedo, parrain de la cérémonie, a confié avoir associé son image à cet évènement pour sa noblesse.

« Le pays a besoin de ce genre d'activité pour galvaniser la population », a-t-il déclaré. Dans la même veine, l'invité d'honneur de la 18e édition du FIRHO, Michel Gohou a invité les Burkinabè à soutenir le festival parce que, lorsqu'un pays est en difficulté, ce sont la culture, l'art et l'humour qui galvanisent et remontent le moral des populations.

Quant au comédien ivoirien, le Magnific, il a déclaré se sentir à domicile lorsqu'il preste au Burkina Faso. Il a également invité la population à se servir de la culture pour raffermir les liens. Le spectacle a émerveillé Bibata Goh, une festivalière vivant en Suisse. « Je me suis bien amusée. J'aimerais voir tous ces artistes prester sur la scène internationale un jour »,

a-t-elle déclaré. A l'occasion de cette édition du FIRHO, quatre trophées ont été remis en guise de reconnaissance et gratitude à des institutions et structures. Il s'agit de l'Assemblée législative de Transition (ALT), du ministère de la Communication de la Culture, des Arts et du Tourisme, de Kilô glam et de Lino miel.