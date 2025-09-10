Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a effectué une sortie de supervision des travaux et de remise des ouvrages d'alimentation en eau potable du Projet d'eau potable et d'assainissement en Milieu rural (PEPA-MR). C'était, le lundi 8 septembre 2025, dans les communes de Réo et Tenado, dans la région de Nando.

Zoula, Goundi et Koukouldi font partie des localités de la région de Nando où des systèmes d'adduction d'eau potable ont été réalisées. Le lundi 8 septembre 2025, le ministre chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro et ses collègues de l'Action humanitaire, Passowendé Pélagie Kabré et celui des Droits humains, Edasso Rodrigue Bayala, ont visité et remis les clés des ouvrages hydrauliques aux populations bénéficiaires.

L'objectif du gouvernement est de briser cette barrière entre les milieux urbain et rural, en matière d'accès à l'or "bleu". Et, c'est dans le cadre du Projet d'eau potable et d'assainissement en Milieu rural (PEPA-MR), que ces infrastructures ont vu le jour.

Elles sont la concrétisation de la vision du capitaine Ibrahim Traoré, à travers l'initiative bataille de l'eau et visent à répondre également, de l'avis du ministre Baro, à l'approche service du Programme national d'Approvisionnement en eau potable (PN-AEP). Les dispositifs des systèmes d'adduction en eau potable dans les trois localités visitées sont les mêmes. A Goundi, le taux de réalisation des travaux est de 94% et les techniciens s'attèlent pour que l'ouvrage soit livré le 1er octobre 2025.

« Pour faire couler l'eau potable à travers les robinets dans les domiciles et les fontaines publiques, l'Etat burkinabè et ses partenaires ont investi plus de 250 millions de nos francs, pour chaque système d'adduction d'eau potable », a indiqué le patron en charge de l'eau. Pour ce projet, il est prévu la construction de 17 systèmes d'adduction en eau potable, 200 forages équipés de Pompe à motricité humaine (PMH), 30 forages à gros débits, 11 000 latrines familiales et 50 blocs de latrines institutionnelles.

« La grande partie de ces systèmes dont 11 dans la région de Nando et 6 dans le Nazinon vont desservir environ 130 mille personnes. Pour les forages, sur les 200 prévus, 146 sont déjà achevés et le reste est en cours d'achèvement », a clarifié le directeur général de l'eau potable, Souro André Sanon.

L'eau potable coule à flots comme en ville

A Zoula, l'eau coule à flots dans les bornes fontaines au bonheur des populations. Irène Kanzié, une habitante de la localité a exprimé sa reconnaissance aux autorités, pour cette initiative, de leur offrir de l'eau potable. « Avant, nous buvions l'eau des puits, mais maintenant, nous sommes devenus comme des citadins, car nous avons de l'eau potable à notre disposition », s'est-elle réjouie. Cette satisfaction est également partagée dans la famille Bationo à Koukouldi qui a bénéficié d'un branchement. Pour Mme Bationo, finies les longues distances pour avoir accès à l'eau potable.

Au regard de l'importance de ces investissements, pour l'entretien de ces infrastructures, le ministre a instruit les services techniques déconcentrés à veiller au bon fonctionnement du système de gestion à même d'assurer leur durabilité. Aux bénéficiaires, il les a invités à de bonnes pratiques d'hygiène, à utiliser l'eau rationnellement, à s'acquitter régulièrement de leur contribution financière et à utiliser des récipients propres à même de garder la potabilité de l'eau.

Le président de la délégation spéciale de Réo, Sindi Issaka Zagré, a rassuré le ministre Baro que ces ouvrages seront mis en affermage afin que la gestion soit conforme à la réglementation en vigueur et faire en sorte que la gouvernance en matière d'eau potable et d'assainissement soit une réalité.