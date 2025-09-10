Burkina Faso: Cinéma - Un film pour freiner le taux croisant de divorces

9 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Valentin Kabore (Collaborateur)

Le producteur béninois, Germain Akodjénou Zinsou, a projeté, le vendredi 5 septembre 2025 à Ouagadougou, son film documentaire intitulé : « Les secrets pour réussir une vie de couple ». Dans son oeuvre, l'auteur aborde, entre autres, le mariage et ses mutations à travers les différentes époques.

Le mariage est un sujet qui alimente aujourd'hui les débats aussi bien dans

le milieu profane, intellectuel qu'artistique. Au cinéma en particulier, de nombreux réalisateurs s'intéressent à la thématique. Dans la soirée du vendredi 5 septembre

2025 à Ouagadougou, le cinéaste béninois, Germain Akodjénou Zinsou, a projeté son film documentaire intitulé « Les secrets pour réussir une vie de couple ». Selon M. Zinsou, la projection du film qui traite des problèmes de divorce a été un moment de partages d'expériences avec des personnes-ressources telles que des prêtres, des imams et des chefs coutumiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le film documentaire d'une durée d'une heure 15 minutes aborde la vie des couples de 50 ans à 70 ans de vie commune. A travers cette oeuvre, l'auteur entend prodiguer des conseils pour réussir son mariage et contribuer à l'éducation des jeunes, futurs bâtisseurs de la sous-région. Il a confié que le mariage est une institution coranique, biblique, traditionnelle, et juridique. M. Zinsou a en outre confié que son film vise à trouver des solutions à cette gangrène qui va grandissant au sein de la sous-région.

« Le septième art étant un puissant moyen de communication, le contenu de ce film vise à aider les couples en voie de divorce à changer d'avis, à faire de la famille le pilier fondamental de la société », a précisé l'auteur.

Il a par ailleurs relevé que le documentaire entend montrer aux populations que la sécurisation du territoire national commence par la sécurisation des espaces familiaux et individuels de vie. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, les productions Zinsou premier sollicitent l'adhésion et le patronage de bonnes volontés pour la promotion et la vulgarisation de son film.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.