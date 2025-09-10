Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire 2025 - Dans le Liptako, 337 citoyens engagés pour la patrie

La 4e région militaire a organisé la cérémonie de sortie de la première promotion de 337 nouveaux bacheliers soumis à l'immersion patriotique obligatoire au camp Liptako de Dori, le mardi 9 septembre 2025.

Après un mois de formation à l'immersion patriotique obligatoire au camp Liptako de Dori, la première promotion composée de 337 nouveaux bacheliers est sortie officiellement, le mardi 9 septembre 2025. Durant un mois, plusieurs thématiques ont été abordées avec les participants.

L'on peut citer, entre autres, la lutte contre l'extrémisme violent, les rôles et fonctionnement des institutions, la géopolitique actuelle, la mondialisation et la souveraineté, la Révolution démocratique et populaire (RDP), les symboles nationaux et héros de la Nation, les enjeux régionaux et internationaux, pour comprendre le contexte sécuritaire et la géopolitique actuelle.

Par ailleurs, ils ont reçu des enseignements sur la diversité culturelle, les mécanismes endogènes de résolution des crises, le vivre-ensemble et la cohésion sociale, la citoyenneté numérique et la cyber-sécurité. La cérémonie de sortie a connu la présence des autorités administratives, leaders coutumiers et religieux ainsi que les parents et proches des participants.

De l'avis du commandant du centre d'instruction régional de la 4è région militaire, le capitaine Thomas d'Aquin Ilboudo, le parcours que les stagiaires viennent d'achever a été à la fois exigeant et riche. Car, a-t-il ajouté, il leur a apporté des savoirs, des valeurs et des expériences qui feront d'eux des citoyens modèles et engagés pour la patrie. « Vous êtes désormais porteurs d'un message fort : celui de la solidarité, de la responsabilité et du don de soi.

Là où vous irez, dans vos familles, vos quartiers, vos villages, vous serez les ambassadeurs d'une jeunesse qui refuse la division et choisit de bâtir un Burkina Faso uni et prospère », a-t-il exhorté. Il a en outre indiqué qu'ils représentent l'avenir de la nation dans la mesure où celle-ci a besoin de leur énergie, intelligence et leur courage. « Chaque geste que vous poserez, chaque parole que vous prononcerez peut-être une pierre posée pour la construction d'un pays plus juste, plus solidaire et plus fort », a conclu le capitaine Thomas d'Aquin Ilboudo.

Promouvoir le changement

La représente des nouveaux bacheliers, Mariam Tall a révélé qu'au cours de la formation, ils ont eu l'opportunité d'approfondir leur connaissance sur l'histoire, les valeurs sociales, ainsi que les principes fondamentaux du Burkina. Il s'est agi également, a-t-elle rappelé, de développer leur compétence que ce soit en travail d'équipe ou en leadership à travers le commandement, l'esprit de résilience, le développement et l'engagement personnel à travers l'entrepreneuriat.

« Ces outils sont et seront d'une aide précieuse pour nous, car en tant que patriotes, nous avons la responsabilité de porter nos valeurs au sein de nos différentes communautés. Nous sommes désormais mieux équipés pour relayer nos idées, promouvoir le changement et inspirer ceux qui nous entourent », a fait savoir Mariam Tall. C'est pourquoi, elle a exprimé sa gratitude au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour cette initiative de sa part.

En effet, elle a expliqué que l'immersion patrio- tique obligatoire est non seulement visionnaire, mais elle incarne également un engagement sincère pour l'éducation de façon à tendre vers l'unité nationale. « Sachez que cette formation a été un véritable tremplin pour nous, jeunes patriotes. Grâce à vous, nous serons en mesure d'affirmer notre place dans la construction de notre pays », s'est-il adressé au chef de l'Etat.

A l'endroit des formateurs et des parents, Mlle Tall a salué le dévouement et l'investissement dont ils ont fait preuve tout au long de ce stage. « De par votre concours, nous ne ressortons pas de cette formation en tant qu'individus, mais en tant qu'une collectivité unie par des idéaux plus ou moins communs. L'esprit de promotion. Ensemble, nous avons acquis le potentiel de faire la différence.

Armés de notre foi inébranlable envers notre chère patrie et d'une volonté ferme de progresser, chacune et chacun d'entre nous constitue désormais un catalyseur de changement », a confié Mariam Tall.

Pour sa part, le haut-commissaire de la province du Séno, Wulfran Emile Firmin Bamas a rappelé que l'un des objectifs de l'immersion patriotique obligatoire est de contribuer à la construction de citoyens modèles et patriotes qui puissent véritablement participer au développement du Burkina et surtout dans le cadre de sa refondation. En clair, il a estimé que les jeunes bacheliers constituent des ambassadeurs vu qu'ils impacteront leur milieu respectif.