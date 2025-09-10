Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé ce lundi 8 septembre 2025 à Banfora, des audiences à une délégation de chefs coutumiers et religieux de la région ainsi qu'aux représentants de la veille citoyenne. Ces délégations ont réaffirmé au chef du gouvernement leur engagement dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire.

Au sortir de l'audience, le représentant des chefs coutumiers et religieux, le chef de canton de Karaborola a salué les efforts du gouvernement pour la sécurisation de la région. Il a également exprimé la solidarité des chefs coutumiers et religieux avec les Forces combattantes pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. « Il y a une guerre qui nous est imposée. Nous sommes solidaires pour appuyer toutes nos forces combattantes et faire bloc afin que notre pays ne vive plus les affres de cette guerre », a affirmé le chef de canton.

Il a aussi encouragé les initiatives gouvernementales visant à renforcer la production agricole et la souveraineté alimentaire, et félicité l'engage-ment des autorités pour la reconnaissance des valeurs endogènes et leur transmission aux jeunes générations. Les garants de la tradition ont également exprimé leurs préoccupations liées à l'enclavement de la région, ainsi qu'à la gestion des retenues d'eau pour l'agriculture.

Le Premier ministre a prêté une oreille attentive à ces préoccupations et a assuré que les initiatives en cours du gouvernement notamment l'équipement et l'installation progressive des brigades de construction de routes visent à y répondre de manière durable.

De leur côté, les acteurs de la veille citoyenne de la région, représentés par Mamadou Sorabié, ont félicité le Premier ministre pour son engagement et pour les acquis enregistrés dans les domaines agricole, sécuritaire, sanitaire et éducatif. Convaincus de la justesse de la cause, ils ont pris l'engagement de poursuivre la mobilisation des populations aux côtés du gouvernement pour renforcer la souveraineté nationale.

« Son Excellence nous a donné de bonnes orientations et nous a encouragés à diffuser le bon message auprès de nos populations, à lutter contre la désinformation et à contribuer à la dynamique nationale », a déclaré Mamadou Sorabié en fin d'audience.

Ces rencontres se sont tenues après les audiences avec les autorités administratives et les responsables militaires et paramilitaires de la région. Elles s'inscrivent toutes dans la volonté du gouvernement de renforcer le dialogue avec les différentes composantes de la société afin de promouvoir un développement inclusif dans toutes les régions du Burkina Faso.

DCRP/Primature