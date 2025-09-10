Burkina Faso: Camp éducatif - 50 jeunes et adolescents à l'école du civisme et du patriotisme

La direction régionale de la jeunesse de Kadiogo organise, du 7 au 15 septembre 2025, un camp éducatif à l'endroit de 50 adolescents et jeunes de la région du Kadiogo, à Pabré.

Pabré, commune rurale de la province du Kadiogo accueille 50 jeunes et adolescents à l'occasion d'un camp éducatif organisé par la direction régionale de la jeunesse du Kadiogo, sur le thème : « Adolescents et jeunes engagés : Acteurs de cohésion sociale, gage d'une insertion professionnelle réussie ».

Prévu se tenir du 7 au 15 septembre 2025. Ce camp dénommé : « jeunes engagés pour le changement », vise, selon le directeur général de la jeunesse et de l'emploi du Kadiogo, Bêbê Arnaud Noufé, à renforcer l'engagement des adolescents et jeunes comme acteurs de changement et de promotion de la paix dans la communauté.

Il a soutenu que cette formation a pour objectif également de sensibiliser les participants à leur rôle dans la construction de la paix et du vivre-ensemble au Burkina Faso et renforcer leurs capacités en gestion des conflits. M. Noufé a poursuivi qu'il sera un cadre idéal pour communiquer sur les opportunités d'emplois et d'insertion socioéconomique et favoriser l'expression et la participation active des jeunes dans la vie communautaire.

Aussi, selon ses dires, cette formation va encourager l'engagement personnel et collectif des jeunes dans les initiatives locales de changement positif et de développement et créer un espace de dialogue, d'échanges et de solidarité entre les participants venus de divers horizons socioculturels.

A l'entendre, les campeurs sont issus de cinq communes différentes de la région à savoir Thanghin Dassouri, Komsilga, Koubri, Pabré et Ouagadougou. Il a en outre expliqué que durant la formation, ils recevront des enseignements théoriques tels que des cours sur le patriotisme, le civisme et bien d'autres valeurs.

M. Noufé a appuyé qu'au-delà de la théorie, ces jeunes auront droit à des formations pratiques notamment en décoration, en art culinaire, et en dessin. Il a précisé que ces derniers seront également soumis à des exercices sportifs tous les matins durant leur séjour à Pabré.

Une école de vie

La représentante du gouverneur de la région de Kadiogo par ailleurs secrétaire générale de la région, Aissata Angelina Traoré, a signifié que l'organisation de ce camp éducatif s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l'éducation civique, citoyenne, entrepreneuriale et culturelle des adolescents et jeunes. Elle a en outre précisé qu'il sera l'occasion pour les participants de développer leurs capacités de leadership et de s'épanouir à travers des activités éducatives, sportives et culturelles.

« Ces jeunes représentent l'avenir de notre région et de notre pays », a-t-elle rappelé. Mme Traoré a saisi l'occasion pour inviter les campeurs à profiter pleinement des enseignements et activités qui leur seront offerts. « Faites preuve d'assiduité, d'ouverture d'esprit et de solidarité entre vous », a-t-elle invité. Elle a souhaité que ce camp soit pour ces bénéficiaires, une école de vie où se forgent les valeurs de responsabilité, de citoyenneté active et d'amour de la patrie.

Mme Traoré a aussi traduit sa reconnaissance à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du présent camp en rappelant que leurs efforts sont les preuves tangibles que l'éducation et l'encadrement de la jeunesse demeurent une priorité partagée. La représentante des campeurs, Aicha Sourwema a signifié que ce camp éducatif est pour eux adolescents et jeunes, une occasion privilégiée d'apprendre, de partager leurs expériences, de renforcer leurs capacités mais aussi de développer un esprit de solidarité et de citoyenneté active.

Elle a traduit la reconnaissance de l'ensemble des participants aux organisateurs pour l'accent mis sur des thématiques telles que l'éducation citoyenne, la culture de la paix, la protection de l'environnement, l'insertion professionnelle et l'engagement communautaire. Selon elle, les valeurs qui leur seront transmises durant cette période constituent des repères essentiels pour bâtir une société plus juste et prospère. Elle a en effet affirmé leur engagement à être de véritables acteurs de changement, prêts à contribuer au développement de leurs communautés et à la construction d'un Burkina Faso de paix et d'espérance.