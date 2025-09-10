Les participants au camp vacances Faso Mêbo du Guiriko ont visité, le samedi 6 septembre 2025, la grande mosquée de Dioulassoba et le musée Sogossira Sanou de Bobo-Dioulasso. L'objectif est de leur inculquer l'histoire et la culture du pays, notamment celle de la cité de Sya.

A quelques heures de la fin de leur camp vacances Faso Mêbo, les campeurs du Guiriko ont effectué une visite de sites touristiques en vue de découvrir la culture et l'histoire de la ville de Sya. Ils se sont en effet rendus à la grande mosquée de Dioulassoba et au musée Sogossira Sanou de Bobo-Dioulasso, le samedi 6 septembre 2025.

Sur le site de la mosquée de Dioulassoba, les campeurs se sont imprégnés de l'historique de cet édifice, vieux de plus de 150 ans, et ont découvert les différents compartiments de sa structure.

Au musée Sogossira Sanou de Bobo-Dioulasso, les enfants ont découvert plusieurs facettes de la culture du pays en général et de la cité de Sya en particulier. Selon le directeur du camp Faso Mêbo, première édition de Bobo-Dioulasso, le lieutenant Hudhayfah Saré, cette visite a pour objectif d'apprendre aux campeurs, la culture et l'histoire du pays.

« On ne peut pas organiser un camp vacances Faso Mêbo sans s'imprégner de la culture du pays, notamment celle de la ville de Sya. C'est pourquoi ,nous avons fait une incursion au niveau de la mosquée de Dioulassoba afin qu'ils puissent découvrir et s'imprégner de l'histoire de ce lieu », a-t-il indiqué.

A l'en croire, tout au long de leur séjour au camp vacances, ce sont des valeurs comme l'intégrité, le partage, la discipline, le don de soi et surtout le patriotisme qui ont été inculquées aux enfants. Les enfants, quant à eux, sont repartis heureux de cette visite qui leur a permis de comprendre une facette de l'histoire du pays des Hommes intègres.