Dans le cadre de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), l'Agence Côte d'Ivoire Export a organisé, le 9 septembre 2025 à Alger, au pavillon Union Side Plenary 1 de la Safex, l'événement « Côte d'Ivoire Trade Opportunities ». À cette occasion, son Directeur général, Kaladji Fadiga, également Ambassadeur de l'IATF 2025, a invité les acteurs économiques africains et internationaux à explorer le potentiel de l'économie ivoirienne et à bâtir des partenariats durables.

Dans son mot de bienvenue, Dr Kaladji Fadiga a rappelé que la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui 40 % du PIB et 42 % des exportations de l'UEMOA, et dispose de la base industrielle la plus développée de l'Union. « Notre pays est un hub stratégique, un pont naturel entre l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde », a-t-il affirmé, soulignant la diversité et la vitalité du tissu entrepreneurial ivoirien.

Valoriser le « Made in Côte d'Ivoire »

Le Directeur général de Côte d'Ivoire Export a insisté sur la mission de son agence, à savoir promouvoir, développer et diversifier les exportations. Et ce, afin d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. « Notre vision est ambitieuse : valoriser durablement l'excellence du Made in Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux », a-t-il déclaré.

À travers un accompagnement complet - diagnostic des capacités à l'export, renforcement des compétences, assistance logistique et juridique, promotion et mise en relation - l'agence se positionne comme un partenaire stratégique des entreprises qui veulent s'ouvrir aux marchés régionaux et mondiaux.

Devant un public composé de responsables institutionnels, d'hommes d'affaires et de représentants d'organisations professionnelles, Kaladji Fadiga a invité les participants à dépasser la logique d'exposition pour construire des synergies concrètes : « Vous n'êtes pas seulement invités à découvrir ce que la Côte d'Ivoire peut vous offrir. Réfléchissons ensemble à ce que nous pouvons bâtir main dans la main pour faire grandir nos entreprises, innover et conquérir de nouveaux marchés », a-t-il plaidé.

L'avenir du commerce intra-africain se dessine à Alger

Il a rappelé que le cadre de la ZLECAf et des accords commerciaux, notamment avec l'Europe, ouvre des perspectives considérables pour les exportateurs ivoiriens.

Enfin, le Directeur général de Côte d'Ivoire Export a exhorté les investisseurs, importateurs et partenaires institutionnels à profiter pleinement de cette plateforme pour initier des collaborations :

« L'avenir du commerce intra-africain s'écrit ici, maintenant, ensemble », a-t-il conclu, non sans rappeler sa formule désormais emblématique : « Made in Côte d'Ivoire, Made for Africa ».

Des opportunités à saisir dans l'éducation et le commerce

Pour sa part, Dr Benjamin Walker, Directeur du développement des marchés a présenté les opportunités et les atouts de la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. Avant de mettre en lumière le dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, aussi bien dans le domaine économique qu'éducatif.

Répondant à une question du public sur l'enseignement, le Professeur Voho Sahi, ambassadeur de Côte d'Ivoire a rappelé que le système éducatif du pays s'est longtemps appuyé sur des modèles hérités de l'histoire coloniale. Désormais, l'accent est mis sur l'adaptation aux besoins réels de la société et de l'économie. « Notre priorité est de promouvoir les valeurs nationales et africaines, tout en intégrant les nouvelles technologies dans l'ensemble du système éducatif », a expliqué, l'Ambassadeur. A l'en croire, l'objectif est de doter la Côte d'Ivoire d'un capital humain qualifié et immédiatement opérationnel, notamment grâce au renforcement de la formation professionnelle.

Commerce : café, caoutchouc et noix de cajou en tête

Sur le plan économique, l'Ambassadeur Voho Sahi a indiqué que les échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie connaissent une évolution notable. Et de révéler que le café ivoirien, déjà très prisé par les torréfacteurs algériens, reste un produit phare. Toutefois, il a précisé que les transactions passent encore souvent par des intermédiaires internationaux. Ce qui constitue, a souligné l'ambassadeur, une situation que les deux parties souhaitent corriger.

Aussi a-t-il indiqué qu'un accord estimé à 100 millions d'euros a été signé, en marge de l'IATF pour renforcer les échanges dans le secteur de l'électricité. Par ailleurs, le caoutchouc naturel et la noix de cajou font désormais partie des produits stratégiques du commerce bilatéral, aux côtés de partenariats émergents dans le coton et les matériaux de construction.

Un partenariat en construction

Au-delà des chiffres, l'essentiel reste la volonté des deux pays de bâtir des relations commerciales directes et équilibrées. « Le potentiel est immense. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de travailler ensemble avec confiance et détermination », a insisté le représentant ivoirien.

Avec une jeunesse formée, un secteur agricole diversifié et des accords économiques en plein essor, la Côte d'Ivoire entend se positionner comme un partenaire incontournable pour l'Algérie et, plus largement, pour l'Afrique du Nord.