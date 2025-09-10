La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a abrité le mardi 9 septembre 2025, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, la première cotation de l'emprunt obligataire de la société Fidelis finance Burkina Faso dénommé « Fidelis finance-Pme élan croissance Uemoa 2025-2030 » d'un montant de 7 milliards de Fcfa.

La période de souscription, c'est du 31 décembre 2024 au 29 janvier 2029. La date de jouissance, 5 février 2029 et la durée est de 5 ans. Le prix de l'émission est de 10 000 Fcfa, le symbole FDFINBF-02. Le montant échangé est 1 000 000 Fcfa.

C'est la deuxième opération d'appel public à l'épargne menée par l'institution sur le marché financier après l'emprunt obligataire « Fidelis finance Cap25 7% 2023-2028 » pour un montant d'environ 15 milliards de Fcfa admis à la cote de la Brvm le 11 mars 2024.

Le directeur du département financier, administratif et ressources humaines, Dessou Maxime, représentant le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, a indiqué que cette cérémonie ne marque pas seulement l'introduction d'un nouvel instrument financier sur le marché, mais elle est le reflet de la confiance des investisseurs et de l'attractivité croissante de la bourse.

« Chaque nouvelle admission à la cote de la Brvm est une victoire collective. C'est la preuve que la Brvm est un outil efficace et pertinent pour les entreprises de la sous-région qui souhaitent diversifier leurs sources de financement et se structurer », dit-il, précisant que pour les investisseurs, c'est une nouvelle opportunité d'investissement et de diversification de leurs portefeuilles.

A l'en croire, l'objet de cet emprunt est de financer les Pme qui sont le moteur des économies et les principaux créateurs d'emplois. L'emprunt obligataire de Fidelis finance, avec un taux d'intérêt brut annuel de 7%, offre des conditions de financement attrayantes et la durée de 5 ans est adaptée aux besoins de croissance de long terme des entreprises », fait observer Dessou Maxime.

Selon l'analyse de la répartition, les investisseurs institutionnels ont répondu massivement avec, notamment 42,86% de participation des instituts de prévoyance et de retraite, et de 19,29% des compagnies d'assurances, mais aussi les personnes physiques, 23,53%.

Pour le directeur général de Fidelis finance du Burkina Faso, Dr Sory Abdoulaye, cette seconde admission cotée sous le code mnémonique FDFINBF-02, d'un montant de 7 milliards de Fcfa, porte à 22 milliards de Fcfa, l'encours total des instruments cotés à la Brvm. « Cette deuxième cotation n'est pas un aboutissement - une troisième va intervenir avant la fin de cette année - elle représente un palier pour faire davantage et mieux », dit-il.

Selon lui, le marché financier n'est pas une option, c'est un complément stratégique au crédit bancaire. Et que sa structure accompagne chaque année, environ 200 Pme et Pmi pour 15 à 20 milliards de Fcfa. Aussi a-t-il souligné que sa structure sait tenir le Cap selon le texte.

« En 2023, malgré la rareté de la liquidité, le marché nous a fait confiance pour une première session de 15 milliards de Fcfa. En 2025, il a renouvelé sa confiance avec deux opérations réussies : 7 milliards de Fcfa en janvier et 8 milliards de Fcfa en août », fait-il savoir.