Cote d'Ivoire: Sécurité nucléaire - Des experts élaborent un plan national intégré de durabilité

L'Autorité de radioprotection de sûreté et de sécurité nucléaires (Arsn), en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea), a initié le 8 septembre 2025, à la Palmeraie, un atelier national sur le plan intégré de durabilité en matière de sécurité nucléaire pour la Côte d'Ivoire.

La rencontre qui prend fin le 11 septembre, et réunissant des experts de l'Aiea, a pour objectif d'examiner et mettre à jour le Plan intégré de durabilité en matière de sécurité nucléaire de la Côte d'Ivoire, identifier et hiérarchiser les besoins complémentaires en matière de sécurité nucléaire. Ce, afin de définir une feuille de route réaliste et adaptée aux défis actuels.

Mieux, l'atelier s'inscrit dans la mise en oeuvre et du renforcement durable du régime national de sécurité nucléaire, en vue d'assurer la protection des populations, des biens, de l'environnement contre toute menace d'actes criminels ou d'utilisations non autorisées de matières nucléaires et radioactives.

A l'ouverture des travaux, Prof. Kadjo Kouamé Alphonse, président du Conseil de régulation de l'Arsn, a souligné que cet atelier est d'une importance capitale, d'autant plus que la sécurité nucléaire constitue l'un des piliers essentiels pour garantir non seulement la protection des populations et de l'environnement, mais également pour instaurer un climat de confiance dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des applications radiologiques.

« Cette démarche est d'autant plus nécessaire que les menaces liées aux actes de malveillance, au trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, ou encore aux risques d'utilisation non autorisée de sources radiologiques demeurent une préoccupation mondiale », a déploré le président du Conseil de régulation, Kadjo Kouamé Alphonse.

Il a ajouté que la Côte d'Ivoire, à travers l'Arsn, entend renforcer son dispositif réglementaire, technique et opérationnel pour prévenir, détecter et répondre efficacement à tout incident ou acte pouvant compromettre la sécurité nucléaire.

« La réussite de cet atelier dépendra de la qualité des échanges, de la pertinence des contributions et de la capacité collective à proposer des solutions concrètes », a-t-il espéré. Tout en réaffirmant l'engagement de l'Arsn à travailler avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux pour faire de la sécurité nucléaire une réalité.

Gbery Paul Henri, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a, pour sa part, noté que la Côte d'Ivoire connaît une utilisation croissante de matières nucléaires ou radioactives dans les secteurs de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, de la recherche médicale, la santé, l'industrie et les mines.

« Si ces applications contribuent indéniablement au développement, elles comportent aussi des risques sérieux pour l'homme et l'environnement. C'est pourquoi elles doivent être strictement encadrées et protégées, conformément aux normes internationales afin de prévenir tout usage malveillant et criminel », fait remarquer Gbéry Paul Henri.

Il a par ailleurs noté que le plan intégré de durabilité en matière de sécurité nucléaire vise à mettre en oeuvre un cadre cohérent, adapté à leurs besoins. Favorisant ainsi une meilleure coordination des efforts nationaux et internationaux, l'optimisation des ressources et l'efficacité des actions.

Bien avant, Boustani Bouchra, expert Aiea, a expliqué le rôle de l'Aiea dans la sécurité nucléaire. A savoir, faciliter l'adhésion à la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux relatifs à la sécurité nucléaire, renforcer les capacités des acteurs en leur fournissant des orientations ou des normes, en développant leurs orientations, leurs ressources humaines et en réduisant les risques.