Cote d'Ivoire: Secteur de l'immobilier - AMS et PKD Conseil formalisent un partenariat avec l'appui de la BHCI

9 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Casimir Djezou

La Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci) et ses partenaires que sont le cabinet de conseil juridique PKD Conseil, et la Société de promotion immobilière ivoirienne AMS, ont procédé ce mardi 9 septembre 2025, à la signature d'une convention pour le lancement d'un nouveau produit juridique en faveur de la Diaspora ivoirienne. Il s'agit de "Diaspora Immo Sécurisé", un produit du cabinet PKD Conseil.

L'objectif de ce partenariat est de permettre aux investisseurs de la diaspora africaine, spécifiquement ivoirienne, d'avoir accès à un service sur mesure pour sécuriser leurs investissements immobiliers en Côte d'Ivoire. Ce service complet inclut l'accès à un prêt immobilier auprès de la Bhci sous conditions ; l'accès à un bien immobilier auprès d'Adom (Adom Multi Services) et d'autres promoteurs immobiliers agréés selon les choix du client ; l'accès au cabinet PKD Conseil pour les assister et les accompagner tout au long du processus.

"Diaspora Immo Sécurisé", faut-il souligner, est un service juridique du département Corporate Investissement des cabinets PKD World, avec à sa tête Me Pierre Djemis. Il est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la diaspora africaine et ivoirienne qui souhaite investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le cabinet PKD World prévoit par ailleurs, selon son Pdg, d'organiser le 24 janvier 2026, dans la capitale française, un forum pour promouvoir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et en particulier, dans le secteur immobilier, auprès de la diaspora africaine, afrodescendante et ivoirienne. Ce forum sera suivi d'un autre, du 26 février au 1er mars 2026, à Abidjan, avec le même objectif.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.