Cote d'Ivoire: Secteur de l'immobilier - AMS et PKD Conseil formalisent un partenariat avec l'appui de la BHCI

La Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci) et ses partenaires que sont le cabinet de conseil juridique PKD Conseil, et la Société de promotion immobilière ivoirienne AMS, ont procédé ce mardi 9 septembre 2025, à la signature d'une convention pour le lancement d'un nouveau produit juridique en faveur de la Diaspora ivoirienne. Il s'agit de "Diaspora Immo Sécurisé", un produit du cabinet PKD Conseil.

L'objectif de ce partenariat est de permettre aux investisseurs de la diaspora africaine, spécifiquement ivoirienne, d'avoir accès à un service sur mesure pour sécuriser leurs investissements immobiliers en Côte d'Ivoire. Ce service complet inclut l'accès à un prêt immobilier auprès de la Bhci sous conditions ; l'accès à un bien immobilier auprès d'Adom (Adom Multi Services) et d'autres promoteurs immobiliers agréés selon les choix du client ; l'accès au cabinet PKD Conseil pour les assister et les accompagner tout au long du processus.

"Diaspora Immo Sécurisé", faut-il souligner, est un service juridique du département Corporate Investissement des cabinets PKD World, avec à sa tête Me Pierre Djemis. Il est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la diaspora africaine et ivoirienne qui souhaite investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire.

Le cabinet PKD World prévoit par ailleurs, selon son Pdg, d'organiser le 24 janvier 2026, dans la capitale française, un forum pour promouvoir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et en particulier, dans le secteur immobilier, auprès de la diaspora africaine, afrodescendante et ivoirienne. Ce forum sera suivi d'un autre, du 26 février au 1er mars 2026, à Abidjan, avec le même objectif.