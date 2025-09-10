Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le pagne officiel de la campagne du Rhdp présenté

9 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

À 46 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et après la validation de la candidature de leur candidat par le Conseil constitutionnel le lundi 8 septembre 2025, la Première dame Dominique Ouattara a reçu à ses bureaux sis à Cocody, une délégation de femmes du Rhdp, le mardi 9 septembre 2025.

Conduite par Kandia Camara, présidente du Sénat, la délégation a présenté un échantillon du pagne officiel Rhdp pour la campagne. Bien avant, les femmes ont échangé sur leur rôle déterminant dans la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

La délégation composée de Raymonde Goudou-Coffie, ministre-gouverneure du District des Lacs ; Amy Toungara, députée de Treichville, ainsi que Ouattara Agoua Victoire, déléguée départementale Rhdp de la sous-préfecture de Bingerville, a par ailleurs transmis à la Première dame les félicitations et l'admiration des femmes, pour le soutien qu'elle apporte à son époux, le Président Alassane Ouattara.

Heureuse de cette visite, Dominique Ouattara a exprimé toute sa gratitude à l'ensemble des femmes de la Côte d'Ivoire pour leur engagement constant et leur mobilisation exemplaire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.