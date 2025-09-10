Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le pagne officiel de la campagne du Rhdp présenté

À 46 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et après la validation de la candidature de leur candidat par le Conseil constitutionnel le lundi 8 septembre 2025, la Première dame Dominique Ouattara a reçu à ses bureaux sis à Cocody, une délégation de femmes du Rhdp, le mardi 9 septembre 2025.

Conduite par Kandia Camara, présidente du Sénat, la délégation a présenté un échantillon du pagne officiel Rhdp pour la campagne. Bien avant, les femmes ont échangé sur leur rôle déterminant dans la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

La délégation composée de Raymonde Goudou-Coffie, ministre-gouverneure du District des Lacs ; Amy Toungara, députée de Treichville, ainsi que Ouattara Agoua Victoire, déléguée départementale Rhdp de la sous-préfecture de Bingerville, a par ailleurs transmis à la Première dame les félicitations et l'admiration des femmes, pour le soutien qu'elle apporte à son époux, le Président Alassane Ouattara.

Heureuse de cette visite, Dominique Ouattara a exprimé toute sa gratitude à l'ensemble des femmes de la Côte d'Ivoire pour leur engagement constant et leur mobilisation exemplaire.