Cote d'Ivoire: Mondiaux d'athlétisme à Tokyo 2025 - Voici le programme complet des athlètes ivoiriennes

Du 13 au 21 septembre 2025, les Mondiaux d'athlétisme de Tokyo auront un parfum ivoirien. La délégation ivoirienne sera composée uniquement de sprinteuses, prêtes à briller sur la piste nippone.

Quand il s'agit de vitesse, la Côte d'Ivoire ne plaisante pas. À Tokyo, point de pachydermes lourdauds mais cinq gazelles affûtées : Marie-Josée Ta Lou-Smith, Maboundou Koné, Jessika Gbaï, Lou Chantal Djehi et Dinedye Denis.

À la tête du groupe, l'infatigable Ta Lou-Smith, 36 ans, 5e au classement mondial du 100 m et recordwoman d'Afrique, entend bien rappeler que son chrono de 10.87s n'a rien d'un souvenir. Elle sera épaulée par la puissante Maboundou Koné (28 ans, 36e mondiale au 200 m), auteur d'un 11.09 s sur 100 m à Troyes et 22.80s à Bouvet-Bionda. À leurs côtés, la prometteuse Jessika Gbaï (26 ans, 10e mondiale du 200 m avec 22.71s), la jeune pépite Lou Chantal Djehi (19 ans) et Dinedye Denis (24 ans, 57e mondiale au 400 m haies), déjà aguerries sur le relais.

Un programme chargé à Tokyo (heures d'Abidjan)

Les sprinteuses ivoiriennes seront alignées sur trois épreuves : 100 m (Ta Lou-Smith, Koné). Samedi 13 septembre - 9h55 (qualifs) ; Dimanche 14 - 11h20 (demi-finales) et 13h13 (finale).

200 m (Ta Lou-Smith, Koné). Mercredi 17 - 10h30 (qualifs) ; Jeudi 18 - 12h24 (demi-finales) ; Vendredi 19 - 13h22 (finale).

Relais 4x100 m (Ta Lou-Smith, Koné, Gbaï, Djehi, Denis)

Dimanche 14 - 10h25 (qualifs) ; Mardi 16 - 12h05 (demi-finales) ; Jeudi 18 - 13h24 (finale).

Des ambitions assumées

Avec des performances solides cette saison - Ta Lou à 22.25s sur 200 m à Zurich, Gbaï à 22.71s, et un relais déjà chronométré à 44.23s à Lausanne - la Côte d'Ivoire nourrit de grandes ambitions. L'objectif sera de revenir avec des médailles et faire retentir l'Abidjanaise dans le stade olympique de Tokyo.

Délégation 100 % féminine, objectifs 100 % clairs : la vitesse, la hargne avec l'union sur le 400 m, la discipline au 100 m et le travail au 200 m. Reste à voir si les adversaires tiendront le rythme de ces Éléphantes survitaminées.