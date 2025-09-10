Ile Maurice: Jagai Jr et Appaya maintenus en détention, l'ASP Seewoo libéré sous caution

La journée d'hier a été rythmée par trois affaires à l'initiative de la Financial Crimes Commission (FCC) devant la cour de Port-Louis. Allysaheb Jagai et l'homme d'affaires Wendip Appaya ont été maintenus en détention provisoire dans des enquêtes de blanchiment d'argent. L'assistant surintendant de police (ASP) Rajcoomar Seewoo a lui obtenu une liberté conditionnelle dans le cadre de l'affaire de Reward Money.

Allysaheb Jagai reconduit en cellule

Arrêté le 2 septembre par la FCC, Allysaheb Jagai fait l'objet de trois accusations provisoires de blanchiment d'argent pour des délits présumés commis entre avril et août 2024 à Vallée-des-Prêtres. Selon l'acte provisoire, il aurait détenu trois véhicules, une Ford Raptor, une BMW M5 et une Suzuki Swift, ainsi que deux portions de terrain considérées comme des biens issus du crime.

Pour les enquêteurs, il s'agit d'éléments tangibles pointant vers un schéma de transactions illégales. Lors de son audience, la FCC a mis en avant le risque d'ingérence avec les témoins et la possibilité de manipulation des preuves. La magistrate a tranché : le fils du surintendant Ashik Jagai reste en détention, avec une nouvelle audience fixée le 16 septembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Wendip Appaya aussi

L'autre dossier est celui de Wendip Appaya. Son arrivée au tribunal hier a pris des allures de mise en scène : des partisans étaient là pour l'acclamer, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire «Pa tous nou bourzwa» ou encore «Nou lame prop».

Des slogans qui résonnaient comme une contre-attaque à l'image de suspect véhiculée par l'enquête. Malgré les arguments de ses avocats, la cour a refusé sa demande de liberté conditionnelle, estimant que l'enquête n'en est qu'à ses débuts et comporte encore trop de zones d'ombre. Sa motion sera réexaminée le jeudi 18 septembre. En attendant, l'homme d'affaires reste en détention préventive et ses bolides sous scellés.

Directeur de sociétés, Wendip Appaya est poursuivi provisoirement pour blanchiment d'argent. Arrêté la semaine dernière, il a déjà été interrogé à plusieurs reprises au Réduit Triangle. L'affaire, selon des sources proches du dossier, est tentaculaire.

Un premier volet concerne ses 34 véhicules de luxe. Trois d'entre eux, une McLaren Astura, un Range Rover Vogue Autobiography et une BMW M8, ont été saisis et transférés dans les locaux de la FCC. Les autres ont été placés sous scellés à son domicile. Les enquêteurs scrutent aussi ses activités commerciales, en particulier la location de voitures haut de gamme. D'autres sociétés liées à Wendip Appaya, comme une entreprise de nettoyage, sont également dans le viseur de la FCC.

Seewoo libéré

L'ASP Rajcoomar Seewoo a, pour sa part, obtenu un répit. Inculpé provisoirement de blanchiment d'argent, il est soupçonné d'avoir perçu Rs 34,75 millions sur son compte personnel entre septembre 2024 et août 2025. Ces fonds provenaient du système de Reward Money, destiné à rémunérer les informateurs de la police.

La FCC doute que cet argent ait été utilisé conformément à sa destination. Des retraits fractionnés totalisant près de Rs 1 million, effectués en novembre 2024, ont particulièrement retenu l'attention. Pour la défense, ces transactions relèvent de la procédure habituelle et l'ASP affirme n'avoir rien détourné.

La cour a finalement tranché en faveur d'une libération conditionnelle, mais assortie de conditions très strictes : le versement de deux cautions de Rs 700 000 chacune, une reconnaissance de dette de Rs 1,5 million, la présentation obligatoire trois fois par semaine au poste de police et l'interdiction de contacter témoins ou suspects.