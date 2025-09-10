Ile Maurice: Jeremie Lararaudeuse repousse toujours ses limites

Ces dernières années, Jeremie Lararaudeuse s'est fait un nom sur la scène internationale, surtout lors de la saison estivale. Cette saison encore, le pensionnaire du Nantes Métropole Athlétisme (NMA), club basé en France, a fait parler la poudre en pulvérisant son record national au 110m haies à deux reprises. Ses performances lui ont valu d'être désigné comme Sportif du mois de juin de l'express.

Après avoir battu le record national du 60m haies en salle, avec un chrono de 7s65 le 15 février dernier à Lyon, c'est sur le 110m haies que le hurdler mauricien s'est distingué en juin. En quête d'une qualification par la grande porte pour les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, qui ont lieu lors de ce mois de septembre (voir hors-texte), l'athlète de 24 ans s'est distingué lors du Josef Odlozil Memorial (Meeting International de Prague) en République tchèque.

Le Nantais s'est démarqué en remportant son épreuve de prédilection tout en établissant un nouveau record national. Déjà détenteur du record de Maurice, qui était de 13s54 datant du 22 juillet 2023, Jeremie Lararaudeuse a amélioré cette marque en le faisant descendre à 13s50.

Sept jours après avoir fait tomber ce même record en République tchèque, le spécialiste du 110m haies a franchi un nouveau palier en s'alignant sur le Meeting Premium de Montreuil. Pour sa 16e édition, cette compétition regroupait l'élite de l'athlétisme mondial au stade Jean Delbert. Tous avaient avec pour seul objectif, la qualification pour Mondiaux de Tokyo.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour notre compatriote qui s'était mis sur la voie royale pour obtenir son ticket en faisant tomber une nouvelle fois le record national du 110m haies. Accrochant un temps de 13s31 (vent +1.5), il réalisa à l'époque la 30e meilleure performance mondiale ainsi que la meilleure performance africaine de l'année.

Opposé aux têtes d'affiche française, notamment Wilhem Belocian (Lille Métropole Athlétisme) et Just Kwaou-Mathey (Évreux AC), médaillés d'argent et de bronze lors des derniers Europe indoor, le Mauricien avait tous les éléments réunis en sa faveur pour faire descendre son meilleur chrono sur cette distance. Lors de la première série, le représentant du quadricolore mauricien a sorti le grand jeu en remportant celle-ci en 13s31 devant Wilhem Belocian, les deux hommes ayant été différencié aux millièmes de seconde (0.168 en faveur de Jeremie contre 0.172).

À l'assaut des haies, Jeremie Lararaudeuse confirme son statut de figure majeure de l'athlétisme mauricien. © Krishna Pather

Bien qu'il n'ait pu finir sa course lors de la finale, Jeremie s'était rapproché à quatre centièmes des minima, placé à 13s27 au 110m haies, pour les championnats du Monde d'athlétisme. Avec ce chrono de 13s31, le Mauricien signe la 7e meilleure performance africaine de tous les temps sur 110m haies.

Cap sur les Mondiaux de Tokyo

Jeremie Lararaudeuse s'envole pour ses quatrièmes Championnats du monde d'athlétisme, prêt à défendre le record de Maurice sur 110 m haies © Krishna Pather

Le recordman de Maurice du 110m haies, Jeremie Lararaudeuse s'est envolé ce lundi pour Tokyo où il prendra part à ses quatrièmes Championnats du monde d'athlétisme extérieur prévus du 13 au 21 septembre. Le hurdler mauricien tentera bien évidemment de passer le premier tour tout en essayant d'abaisser le record de Maurice.

La période de qualification ayant débuté le 1er aout 2024, le pensionnaire du NMA se devait d'atteindre les minima fixés à 13s27 au 110m haies messieurs avant le 24 aout afin de s'assurer d'une qualification selon les normes d'entrée. Ayant hissé son chrono à 13s31 cette saison, c'est finalement au travers du « World Rankings quota » qu'il prendra part à ces championnats au Japon.

Il fait ainsi partie des 15 athlètes pris de la liste définitive des athlètes éligibles à l'entrée via le classement mondial (57e mondial, 38e au World Rankings quota), complétant ainsi la liste des 40 athlètes qui s'aligneront sur le 110m haies masculin lors de ces mondiaux. Troisième meilleur performeur africain cette année, Jeremie Lararaudeuse peut viser grand lors de cet événement.

Pour sa quatrième présence à ces Mondiaux, il sera en lice sur le 110m haies le 15 septembre sur les séries qui se disputeront à partir 15h20 (heure de Maurice) alors que les demi-finales et la finale se tiendront le mardi 16 septembre. Il sera notamment accompagné de l'entraîneur, Georges Vieillesse, qui a quitté Maurice ce mardi.