Ile Maurice: Chaque geste compte pour protéger un enfant

Ce mardi 9 septembre, à 9 h 09 précises, le monde entier se mobilise pour sensibiliser à une réalité souvent méconnue mais dévastatrice : le syndrome d'alcoolisation foetale (SAF). Depuis 1999, cette journée rappelle l'importance cruciale de l'abstinence d'alcool pendant la grossesse et l'allaitement.

L'alcool traversant la barrière placentaire, chaque gorgée d'alcool consommée par la future mère touche directement l'enfant à naître. Ses effets sont multiples et irréversibles, affectant autant le développement physique que neurologique du bébé. Selon les experts, dans les pays occidentaux, le SAF est la première cause de handicap mental non génétique. En France, cela représente chaque année près de 1 % des naissances, soit environ 8 000 enfants affectés.

Le Dr Rajivsing Dawonath, obstétricien et gynécologue, explique : «La prévention est la clé. Nous recommandons de n'absolument pas consommer d'alcool pendant la grossesse. Il n'existe aucun seuil sûr. Les conséquences sont irréversibles : malformations physiques, retard de croissance, troubles neurologiques, cognitifs et émotionnels. Un bébé exposé à l'alcool ne pourra pas se développer comme un enfant non exposé.» Il insiste : «Le message est clair pour toutes les femmes enceintes ou souhaitant le devenir : ne consommez pas d'alcool. C'est la seule manière de protéger votre enfant.»

La Journée internationale de sensibilisation au SAF est aussi l'occasion de soutenir les familles touchées. Le Dr Dawonath souhaite envoyer un message particulier à l'organisation non gouvernementale (ONG) Étoile d'espérance : «Si nous rencontrons un enfant victime du SAF ou une personne affectée, nous devons pouvoir compter sur le soutien moral et l'accompagnement de l'ONG pour aider ces familles à faire face. Mais le plus important reste la prévention, car beaucoup ignorent encore les risques.»

Message aux femmes

Si vous êtes enceinte ou prévoyez une grossesse, chaque décision compte. L'abstinence totale d'alcool est le geste le plus protecteur pour votre enfant. Vous êtes la première gardienne de sa santé et de son avenir. Ne sous-estimez jamais l'impact de l'alcool sur la vie qui grandit en vous. Le SAF est silencieux mais lourd de conséquences. Ensemble, informons, sensibilisons et agissons pour que chaque enfant naisse avec toutes ses chances de s'épanouir pleinement.