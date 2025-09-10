Ile Maurice: Gros Richie arrêté avec des strips de drogue

Le 7 septembre, Jean-Luc Ritchie Richard Rabaube, alias Gros Richie, âgé de 23 ans, maçon et habitant Batterie-Cassée, Roche-Bois, a été interpellé par des officiers de l'ADSU de Trou-aux-Biches. Lors de l'opération, la police a saisi 57 strips de papier blanc, soupçonnés d'être imprégnés de drogue synthétique.

Après son arrestation, Gros Richie a été conduit au bureau de l'ADSU de Trou-aux-Biches pour interrogatoire. À l'issue de l'enquête, il a été placé en détention au centre de Piton pour des infractions liées à la drogue. La valeur des substances saisies est estimée à Rs 5 700.

En dehors de ses démêlés avec la justice, Jean-Luc Ritchie Richard Rabaube est également connu dans le milieu de la street dance. Le 13 janvier 2022, le terrain de basket-ball de Résidence Briquetterie avait accueilli un battle de danse urbaine très suivi.

L'événement, relayé par des vidéos sur les réseaux sociaux et amplifié par le bouche-à-oreille, avait attiré une foule nombreuse. Dans une interview, celui qu'on surnomme aussi Gro Ritchie Éclat Baz déclarait : «Pa'nn tir kart invitasion nanye. Nou'nn zis pran enn nisa. Danse enn gran zafer pou mwa.»

Le public avait bravé les restrictions sanitaires imposées pour freiner la propagation du Covid-19. Chaque mouvement des danseurs était vigoureusement applaudi, et plusieurs spectateurs avaient filmé la scène avec leurs téléphones.

La vidéo de l'événement était rapidement devenue virale sur TikTok et d'autres plateformes, montrant des spectateurs perchés sur des structures en béton pour ne rien manquer du spectacle.