Ile Maurice: Une retraitée victime d'un vol, son fils arrêté

À Lallmatie, une affaire de vol a bouleversé la quiétude d'un quartier résidentiel. Entre 13 heures le dimanche 7 septembre et 7 heures le lundi 8 septembre, une retraitée de 60 ans a découvert que plusieurs de ses biens avaient disparu de son domicile. Le tout évalué à Rs 70 000.

Dans sa plainte, la sexagénaire a indiqué que le vol portait sur un fauteuil de massage, un set de couteaux, ainsi que des fils et équipements électriques. Ces objets, fruits de ses années d'économies, étaient soigneusement conservés dans sa maison, clôturée et sans trace d'effraction. Cette circonstance a immédiatement éveillé ses soupçons sur une personne de son entourage proche.

Très vite, les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Belvédère ont orienté leur enquête vers le fils de la plaignante, Jonathan, âgé de 40 ans et demeurant sous le même toit. L'homme, sans emploi et déjà connu des services de police, a été arrêté le même jour. Placé en interrogatoire, il a finalement avoué être l'auteur du vol.

Toutefois, les objets dérobés n'ont pas pu être récupérés. Selon des sources policières, Jonathan serait un consommateur de drogue, ce qui aurait motivé son geste. Son casier judiciaire comporte déjà plusieurs antécédents. À l'issue de son audition, il a été placé en détention au poste de police de Flacq.

Dans le cadre de la même enquête, une femme de 27 ans, habitant également Lallmatie, a été convoquée pour être interrogée. Elle a nié toute implication et, après vérifications, a été autorisée à regagner son domicile. Pour la retraitée, ce vol représente bien plus qu'une simple perte matérielle.

La douleur est avant tout morale : celle d'avoir été trahie par son propre fils. Dans la localité, cette affaire suscite l'émotion et relance les discussions sur les fléaux sociaux qui frappent certaines familles, où la dépen- dance à la drogue pousse parfois des proches à des actes désespérés.

L'enquête se poursuit afin de retrouver les objets volés et de déterminer si d'autres personnes pourraient être impliquées.