Togo: Un conteneur bloque la RN1 à Kpévégo

La route nationale n°1 (Lomé-Dapaong) a été temporairement bloquée, mardi, à la hauteur de Kpévégo dans la préfecture de Zio. Un conteneur chargé de fagots de bois s'est détaché d'une semi-remorque circulant dans le sens nord-sud, provoquant un incident de circulation.

Heureusement, aucune perte en vies humaines. Toutefois, la chute du conteneur a occasionné des dégâts sur la chaussée, endommageant l'asphalte au point d'impact.

La police et des équipes techniques se sont rapidement rendues sur les lieux. Les opérations de treuillage du conteneur ont été menés rapidement pour permettre une reprise du trafic.

Les autorités rappellent que les transporteurs ont été à maintes reprises invités à sceller correctement les conteneurs avant tout déplacement. Or, le non-respect de cette règle élémentaire de sécurité continue de provoquer des incidents sur les routes.