Afrique: Prix UNESCO-Roi Sejong d'alphabétisation - Le Sénégal lauréat de l'édition 2025

Le prix Unesco-Roi Sejong d'alphabétisation édition 2025 a été attribué au Sénégal. La distinction a été remise à Aliou Fall, directeur de l'alphabétisation et des langues nationales, le lundi 8 septembre, à Paris.

Le Sénégal s'est encore illustré devant la communauté internationale. En effet, notre pays vient de remporter le prix Unesco-Roi Sejong d'alphabétisation édition 2025. Créé en 1989 grâce au soutien du gouvernement de la République de Corée, ce prix accorde une attention particulière à l'alphabétisation en langue maternelle.

Ce prix très convoité est le fruit d'un travail scientifique, technique et pédagogique de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales (Daln). Celle-ci a réussi à mettre en place un programme inédit, dénommé « Programme d'alphabétisation des non-voyants », mis en oeuvre en 2016, dans le cadre du Programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes (Pnebja). Un dispositif unique qui allie langues nationales, braille et outils numériques pour offrir inclusion, autonomie et espoir à des milliers de bénéficiaires. « Ce programme contribue aux Objectifs de développement durable, notamment l'alphabétisation des adultes (Odd 4.6), l'inclusion sociale et la formation professionnelle. Le numérique renforce l'efficacité pédagogique et permet un suivi individualisé », précise Aliou Fall, directeur de l'alphabétisation et des langues nationales joint par « Le Soleil »

D'après M. Fall, ce dispositif a permis à chaque apprenant d'acquérir des compétences en lecture, écriture en braille, calcul fonctionnel et compétences numériques de base, favorisant autonomie et insertion socioéconomique. « Le programme d'alphabétisation des non-voyants lancé en 2016 vise à atteindre 2.250 bénéficiaires d'ici à 2030, avec un objectif de 500 par an, dès 2026, et le développement de formations professionnelles inclusives et d'un Observatoire national de l'alphabétisation inclusive » renseigne Aliou Fall. Il dit être habité par « un profond sentiment de satisfaction et de fierté », mais aussi un sentiment d'avoir reçu la reconnaissance d'un engagement constant et d'un travail de longue haleine mené avec détermination et persévérance. «

C'est une grande reconnaissance de nos efforts, mais surtout de ceux de l'ensemble des collaborateurs qui, souvent dans l'ombre, n'ont cessé de s'investir avec dévouement pour faire rayonner et valoriser notre action», a confié Aliou Fall.