Sénégal: Parti socialiste - Abdoulaye Wilane annonce la tenue d'un congrès extraordinaire dans 6 mois

Le Parti socialiste (Ps), aujourd'hui dans l'opposition depuis la 3ème alternance, compte faire sa mue avec le renouvellement de ses instances régulières et la tenue d'un congrès dans six mois, a annoncé hier son porte-parole, Abdoulaye Wilane.

Les changements intervenus en mars et novembre 2024 lors des deux dernières élections présidentielle et législative ont consacré le retour du Parti socialiste dans l'opposition. Depuis lors, les verts de Colobane essayent de s'adapter à la nouvelle donne politique. Ainsi, deux séminaires du Bureau politique et des réunions précédant le Secrétariat Exécutif National ont été organisées.

Des rencontres à l'issue desquelles d'importantes recommandations relatives à l'avenir du parti avaient été émises pour lui insuffler un nouvel élan. En outre, le Bureau politique du Parti socialiste (Ps) élargi aux secrétaires généraux de coordination, s'était réuni en session le samedi 24 mai 2025 aux fins d'examiner la vie du parti.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette perspective, son porte-parole, Abdoulaye Wilane, a annoncé sur les ondes de Radio Sénégal International « le renouvellement des instances du parti socialiste qui sont frappées d'obsolescence de la base au sommet » et « la tenue dans 6 mois d'un Congrès extraordinaire ». Selon le président du Conseil départemental de Kaffrine, « le nouveau contexte politique et la situation inédite que vit le parti depuis une décennie commandent de repositionner le Ps dans le champ politique pour le préparer à la reconquête du pouvoir ». Selon M. Wilane, « la conclusion des travaux des structures du Ps et leurs recommandations devraient permettre d'aller, avec organisation et méthode, à la convocation, dans six mois, du congrès extraordinaire, seule instance habilitée à adopter toutes les propositions de réformes formulées pour rétablir la légalité statutaire et restituer la souveraineté aux instances régulières ».

Dans le cadre du renouvellement de ses instances « qui sont frappées d'obsolescence de la base au sommet, un comité de relance qui n'a cependant pas pour vocation de se substituer aux instances régulières, a été mis en place ». Selon Abdoulaye Wilane, il est présidé par « le secrétaire de l'Union régionale Ps de Fatick, l'ancien ministre Mamadou Faye aujourd'hui doyen des membres du Bureau politique, assisté de Gorgui Ciss de Yenn et membre du conseil départemental de Rufisque ». Également, « un cahier des charges et un agenda précis ont été arrêtés pour opérer les ajustements nécessaires à un meilleur fonctionnement du parti ».

Toutefois, sur la fin de l'intérim de Mme Aminata Mbengue Ndiaye qui dirige le Parti depuis la disparition de leur leader Ousmane Tanor Dieng en 2019, il s'est refusé à donner une date exacte.