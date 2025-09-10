Madagascar: Ambondromamy - RN4 - Un camion plonge d'un pont et s'écrase sur des rochers

Scénario dramatique sur la Route nationale 4. Un effroyable accident de la circulation s'est produit avant-hier après-midi, à une cinquantaine de kilomètres en amont d'Ambondromamy.

Un camion-citerne, dont les freins auraient lâché en pleine descente, a percuté un véhicule avant de traverser les bords du pont et de s'écraser lourdement au fond du lit granitique d'une rivière asséchée. Le conducteur, grièvement blessé, a survécu de manière inespérée. Il se trouve désormais hors de danger, après avoir été pris en charge dans un centre hospitalier.

Selon les premiers constats des autorités locales, le poids lourd, lancé à vive allure, a perdu tout contrôle à la suite d'une défaillance mécanique. Dans sa course incontrôlée, il s'est engagé sur un pont étroit dépourvu de rambardes, avant d'être projeté dans le vide. Le choc a été si brutal que la citerne tractée s'est détachée de l'ensemble du véhicule. La partie avant du camion, en heurtant violemment les rochers de la rivière, a été réduite en un amas de ferraille.

Cauchemar

Miraculeusement, le chauffeur a survécu malgré la violence de l'impact. Des témoins oculaires rapportent que le port de la ceinture de sécurité a joué un rôle décisif dans sa survie. Coincé dans la cabine broyée, il a dû être désincarcéré avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Placé en observation médicale, son état est désormais jugé stable, même si ses blessures restent sérieuses.

Hier encore, le camion gisait dans le lit de la rivière après un saut d'une dizaine de mètres. L'étroitesse de la voie complique, de surcroît, les opérations de retrait de l'épave. La circulation sur cet axe majeur reliant Antananarivo à Mahajanga a été perturbée pendant plusieurs heures, le temps de permettre aux équipes d'intervention d'effectuer les travaux nécessaires.

Si l'accident n'a, fort heureusement, pas fait d'autres victimes, le bilan aurait pu être bien plus lourd au regard de la violence du choc. Les riverains, encore sous le choc, parlent d'une véritable scène de cauchemar, dont le chauffeur, miraculé, restera le principal témoin.