Madagascar: Mahajanga - De présumés meurtriers trahis par les caméras

Fin de cavale pour les meurtriers de Mohamed Raja, propriétaire du magasin de marchandises générales Ya Ali Madad, à Mahabibo. Ce ressortissant indo-pakistanais de 67 ans a été sauvagement décapité à l'aide d'un objet tranchant, dans son entrepôt, par deux hommes, le vendredi 22 aout, vers 13h30, dans le fokontany de Manga.

Cinq individus ont été arrêtés par les forces mixtes de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale de Mahajanga, dont deux tireurs de pousse-pousse. Ces derniers fréquentaient régulièrement les lieux et s'y rendaient quotidiennement, car ils transportaient les marchandises de la victime.

Les malfaiteurs ont été trahis par les images de la caméra de surveillance d'un magasin situé en face. Les deux individus ont dérobé la somme de deux millions quatre cent mille ariary, ainsi que quelques marchandises, au cours de cette attaque meurtrière.

Trois autres personnes ont été également appréhendées. Il s'agit d'un employé du magasin, d'un vendeur qui travaille à l'extérieur, et d'un autre individu que la victime considérait comme un membre de sa famille, en raison de leur longue relation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les images de la caméra de surveillance qui a enregistré leurs déplacements et leurs agissements de ce jour-là., a permis d'identifier et d'arrêter les auteurs. Elle a filmé les deux tueurs en train de se partager les butins volés, à l'extérieur du magasin, après leur acte. Une enquête a été ouverte et, après leur arrestation, ils ont avoué le crime.

Les deux assassins ont également dénoncé leurs complices. D'autres individus sont encore recherchés. Ils ont été déférés au parquet, mais les recherches se poursuivent », déclare le général Tsiketa Bernard Dieudonné, commandant de la circonscription de la Gendarmerie nationale de Mahajanga.

Cette attaque meurtrière s'est produite pendant le passage du ministre de la Sécurité publique à Mahajanga. Celui-ci assistait à la passation de service du nouveau commissaire central de Mahajanga. Il a demandé l'ouverture d'une enquête rapide et rigoureuse afin de faire toute la lumière sur cette affaire et de s'assurer que les auteurs de cet acte criminel soient punis.

Ce magasin de marchandises générales avait déjà été la cible de cambriolages à plusieurs reprises, notamment en novembre 2008.