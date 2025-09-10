Afrique de l'Ouest: Santé - Le CEPRIS et la CEDEAO unissent leurs forces pour une région résiliente

Le Centre Régional de Surveillance et de Contrôle des Maladies de la CEDEAO (CRSCM-CEDEAO) et le Centre d'Études de Pathogènes à Risque Infectieux Sévère (CEPRIS) ont scellé le mardi 9 septembre 2025, une collaboration déterminante pour la sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest.

En visite à Adiopodoumé, le Dr Diarrassouba Mamadou, Directeur Exécutif du CRSCM-CEDEAO, a découvert les installations de pointe du CEPRIS, en marge de la 2e Conférence internationale sur la fièvre Lassa. Cette mission marque une étape majeure dans la concrétisation des engagements régionaux pour une réponse coordonnée face aux menaces épidémiques.

Après les crises sanitaires dévastatrices telles qu'Ebola en 2014, la pandémie de COVID-19 ou encore le Monkeypox, la région a pris conscience de l'urgence de bâtir une autonomie sanitaire. Le CEPRIS, doté d'infrastructures de haute sécurité (niveaux P3 et P4), incarne cet impératif. « Je suis profondément impressionné par l'effort consenti par l'État ivoirien. Le CEPRIS est un bien public régional », a salué le Dr Diarrassouba.

Il a souligné que la santé publique ne peut être défendue qu'à travers la solidarité et la mutualisation : « Aucun pays ne peut lutter seul contre une épidémie. »

La visite a également mis en lumière le rôle central de la Côte d'Ivoire, qui abrite la Biobanque Régionale de la CEDEAO. Selon le Pr Meité Syndou, Directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le CEPRIS constitue « une pièce maîtresse » dans la lutte contre les menaces biologiques de plus en plus imprévisibles, accentuées par le changement climatique.

Au-delà d'une visite institutionnelle, cette rencontre acte la volonté de la CEDEAO de bâtir un réseau régional de surveillance robuste et interconnecté. En s'appuyant sur des pôles d'excellence comme le CEPRIS, l'Afrique de l'Ouest trace la voie d'une souveraineté sanitaire, capable d'anticiper et de contenir les crises futures