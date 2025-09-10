Afrique de l'Ouest: Santé - Le CEPRIS et la CEDEAO unissent leurs forces pour une région résiliente

10 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Centre Régional de Surveillance et de Contrôle des Maladies de la CEDEAO (CRSCM-CEDEAO) et le Centre d'Études de Pathogènes à Risque Infectieux Sévère (CEPRIS) ont scellé le mardi 9 septembre 2025, une collaboration déterminante pour la sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest.

En visite à Adiopodoumé, le Dr Diarrassouba Mamadou, Directeur Exécutif du CRSCM-CEDEAO, a découvert les installations de pointe du CEPRIS, en marge de la 2e Conférence internationale sur la fièvre Lassa. Cette mission marque une étape majeure dans la concrétisation des engagements régionaux pour une réponse coordonnée face aux menaces épidémiques.

Après les crises sanitaires dévastatrices telles qu'Ebola en 2014, la pandémie de COVID-19 ou encore le Monkeypox, la région a pris conscience de l'urgence de bâtir une autonomie sanitaire. Le CEPRIS, doté d'infrastructures de haute sécurité (niveaux P3 et P4), incarne cet impératif. « Je suis profondément impressionné par l'effort consenti par l'État ivoirien. Le CEPRIS est un bien public régional », a salué le Dr Diarrassouba.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que la santé publique ne peut être défendue qu'à travers la solidarité et la mutualisation : « Aucun pays ne peut lutter seul contre une épidémie. »

La visite a également mis en lumière le rôle central de la Côte d'Ivoire, qui abrite la Biobanque Régionale de la CEDEAO. Selon le Pr Meité Syndou, Directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le CEPRIS constitue « une pièce maîtresse » dans la lutte contre les menaces biologiques de plus en plus imprévisibles, accentuées par le changement climatique.

Au-delà d'une visite institutionnelle, cette rencontre acte la volonté de la CEDEAO de bâtir un réseau régional de surveillance robuste et interconnecté. En s'appuyant sur des pôles d'excellence comme le CEPRIS, l'Afrique de l'Ouest trace la voie d'une souveraineté sanitaire, capable d'anticiper et de contenir les crises futures

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.