Afrique de l'Ouest: Fièvre Lassa - La CEDEAO renforce la coopération régionale

En marge de la deuxième conférence internationale sur la fièvre Lassa, le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies (CRSCM) de la CEDEAO a animé, le 8 septembre 2025, à Abidjan un panel consacré au thème : « Renforcer la sécurité sanitaire dans la région CEDEAO, rôle, réalisations et perspectives ».

Ce panel visait à engager un dialogue avec les pays les plus touchés par la fièvre Lassa, afin d'identifier les domaines où l'appui régional peut renforcer la prévention, la surveillance transfrontalière, les systèmes de laboratoire, la formation de la main-d'oeuvre et l'engagement communautaire. Les échanges ont abouti à une compréhension commune des priorités et des lacunes, ainsi qu'à des recommandations pour consolider les efforts nationaux grâce au soutien de la CEDEAO.

Le Pr Daniel Ekra, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique (INHP) de Côte d'Ivoire, a insisté sur l'importance de renforcer d'abord les systèmes nationaux :

« La remontée de l'information du niveau périphérique au niveau central reste aléatoire dans plusieurs pays. Le CRSCM doit aider à combler ces lacunes afin de renforcer la surveillance. »

De son côté, la Dr Tochi Okwro, directrice adjointe à la prévention des maladies au Nigeria, a plaidé pour une harmonisation des protocoles et une coopération transfrontalière accrue :

« La CEDEAO peut normaliser les meilleures pratiques, maintenir une base de données d'équipes d'intervention rapide et soutenir le déploiement des contre-mesures médicales entre les pays. »

Le Dr Diarrassouba Mamadou, directeur exécutif du CRSCM, a rappelé la mission de l'institution : surveiller, prévenir, détecter et répondre efficacement aux épidémies en synergie avec les instituts nationaux. Il a plaidé pour la mutualisation des ressources et le partage des informations :« Aucun pays ne peut répondre seul à une épidémie. Deux pays voisins pourraient, par exemple, partager leurs laboratoires de référence au lieu de multiplier les structures coûteuses. »

Il a également appelé à une validation politique des textes stratégiques régionaux, tels que le plan stratégique Une seule santé et son manuel de gouvernance, essentiels pour donner une base juridique aux initiatives communes.

En réunissant experts et représentants des pays endémiques, cette conférence, qui se tient du 8 au 11 septembre 2025 à Abidjan, ambitionne de renforcer la résilience sanitaire de l'espace CEDEAO face à la fièvre Lassa et aux menaces épidémiques transfrontalières.