Cote d'Ivoire: Solidarité dans le Poro et la Bagoué - L'Ong Medical Challenge Afrique-CI apporte espoir aux plus vulnérables

L'Organisation non gouvernementale Medical Challenge Afrique-Côte d'Ivoire (MCA-CI) est récemment venu en aide aux populations vulnérables des régions du Poro et de la Bagoué. Ainsi en partenariat avec les Églises Assemblée de Dieu, elle a organisé deux journées de solidarité qui ont touché de nombreuses familles.

Soutien aux personnes handicapées de Korhogo

À Korhogo, le siège de l'Association des personnes en situation de handicap de la région du Poro a accueilli la première étape de cette initiative. Des fauteuils roulants et divers lots d'habits ont été remis aux bénéficiaires, leur offrant ainsi non seulement un appui matériel, mais également un message fort de considération et d'inclusion sociale.

Quelques jours plus tard, c'est au centre culturel de Boundiali que l'ONG a poursuivi son action. Des vivres et des non-vivres ont été distribués aux enfants et aux familles en situation de précarité. Le geste a été salué par plusieurs personnalités locales, parmi lesquelles le pasteur Keylem Mathias, la donatrice Mme Tiembré Ouédraogo Aminata, la présidente internationale de MCA-CI, Mme Vindict Ouédraogo Tènin, le 3e adjoint au maire de Boundiali, Dembélé Adama Sammy, ainsi que le préfet de la région de la Bagoué et du département de Boundiali, Soumahoro Soualiho.

Pour Mme Vindict Ouédraogo Tènin, cette action illustre la vocation de l'ONG : « Ce sont des actes de portée sociale. Nous sommes dans une période de récession où tout est difficile. Si nous pouvons partager, nous entraider, c'est bien. Le vivre ensemble, c'est cela », a-t-elle déclaré.

Mme Tiembré Ouédraogo Aminata a, pour sa part, rappelé que « venir en aide aux personnes vulnérables est un sacerdoce ».

Le préfet Soumahoro Soualiho a salué une initiative en droite ligne de la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui place la solidarité et la proximité avec les populations au coeur de son action.

Basée en Belgique avec une représentation en Côte d'Ivoire, Medical Challenge Afrique oeuvre dans les domaines médical et social. Elle organise des dépistages de pathologies, assure l'écoute et l'orientation des patients, et mène des actions de dons au profit des populations défavorisées.

À travers ces gestes, l'ONG confirme son engagement à faire de la solidarité un levier pour améliorer la vie des plus fragiles en Côte d'Ivoire.