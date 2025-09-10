Cote d'Ivoire: Solidarité dans le Poro et la Bagoué - L'Ong Medical Challenge Afrique-CI apporte espoir aux plus vulnérables

10 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'Organisation non gouvernementale Medical Challenge Afrique-Côte d'Ivoire (MCA-CI) est récemment venu en aide aux populations vulnérables des régions du Poro et de la Bagoué. Ainsi en partenariat avec les Églises Assemblée de Dieu, elle a organisé deux journées de solidarité qui ont touché de nombreuses familles.

Soutien aux personnes handicapées de Korhogo

À Korhogo, le siège de l'Association des personnes en situation de handicap de la région du Poro a accueilli la première étape de cette initiative. Des fauteuils roulants et divers lots d'habits ont été remis aux bénéficiaires, leur offrant ainsi non seulement un appui matériel, mais également un message fort de considération et d'inclusion sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quelques jours plus tard, c'est au centre culturel de Boundiali que l'ONG a poursuivi son action. Des vivres et des non-vivres ont été distribués aux enfants et aux familles en situation de précarité. Le geste a été salué par plusieurs personnalités locales, parmi lesquelles le pasteur Keylem Mathias, la donatrice Mme Tiembré Ouédraogo Aminata, la présidente internationale de MCA-CI, Mme Vindict Ouédraogo Tènin, le 3e adjoint au maire de Boundiali, Dembélé Adama Sammy, ainsi que le préfet de la région de la Bagoué et du département de Boundiali, Soumahoro Soualiho.

Pour Mme Vindict Ouédraogo Tènin, cette action illustre la vocation de l'ONG : « Ce sont des actes de portée sociale. Nous sommes dans une période de récession où tout est difficile. Si nous pouvons partager, nous entraider, c'est bien. Le vivre ensemble, c'est cela », a-t-elle déclaré.

Mme Tiembré Ouédraogo Aminata a, pour sa part, rappelé que « venir en aide aux personnes vulnérables est un sacerdoce ».

Le préfet Soumahoro Soualiho a salué une initiative en droite ligne de la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui place la solidarité et la proximité avec les populations au coeur de son action.

Basée en Belgique avec une représentation en Côte d'Ivoire, Medical Challenge Afrique oeuvre dans les domaines médical et social. Elle organise des dépistages de pathologies, assure l'écoute et l'orientation des patients, et mène des actions de dons au profit des populations défavorisées.

À travers ces gestes, l'ONG confirme son engagement à faire de la solidarité un levier pour améliorer la vie des plus fragiles en Côte d'Ivoire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.