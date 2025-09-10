Cote d'Ivoire: Santé maternelle et infantile - Dominique Ouattara échange avec la Directrice Exécutive l'Unfpa

La première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara et Mme Diene Keïta, Directrice exécutive du Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) ont échangé sur plusieurs sujets, le mardi 9 septembre 2025 à Abidjan-Cocody.

Elles ont évoqué entre autres : la santé maternelle et infantile, la lutte contre la mortalité maternelle, l'autonomisation des jeunes filles, la prévention des violences et le renforcement des capacités économiques des femmes.

Mme Dominique Ouattara a remercié son hôte Diene Keïta et toute son équipe pour leur soutien constant aux actions que mène la Côte d'Ivoire.

« Leur accompagnement est une source d'encouragement précieuse pour poursuivre notre engagement en faveur du bien-être des mères, des enfants et des familles en Côte d'Ivoire et en Afrique » a-t-elle indiqué sur page Facebook.

Notons que, la Directrice exécutive l'Unfpa était accompagnée par Dr. Sennen Hounton, Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Unfpa et mme Cécile Compaoré Zoungrana, Représentante résidente de l'Unfpa en Côte d'Ivoire.