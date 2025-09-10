Cote d'Ivoire: Santé maternelle et infantile - Dominique Ouattara échange avec la Directrice Exécutive l'Unfpa

9 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

La première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara et Mme Diene Keïta, Directrice exécutive du Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) ont échangé sur plusieurs sujets, le mardi 9 septembre 2025 à Abidjan-Cocody.

Elles ont évoqué entre autres : la santé maternelle et infantile, la lutte contre la mortalité maternelle, l'autonomisation des jeunes filles, la prévention des violences et le renforcement des capacités économiques des femmes.

Mme Dominique Ouattara a remercié son hôte Diene Keïta et toute son équipe pour leur soutien constant aux actions que mène la Côte d'Ivoire.

« Leur accompagnement est une source d'encouragement précieuse pour poursuivre notre engagement en faveur du bien-être des mères, des enfants et des familles en Côte d'Ivoire et en Afrique » a-t-elle indiqué sur page Facebook.

Notons que, la Directrice exécutive l'Unfpa était accompagnée par Dr. Sennen Hounton, Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Unfpa et mme Cécile Compaoré Zoungrana, Représentante résidente de l'Unfpa en Côte d'Ivoire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.