Cote d'Ivoire: Fortification alimentaire au pays - Les spécialistes se concertent pour une feuille de route stratégique

Une soixantaine d'acteurs du domaine de la nutrition prennent part à un atelier de concertation sur l'enrichissement alimentaire en Côte d'Ivoire du 9 au 11 septembre 2025 à Abidjan plateau. Organisé par le Conseil national pour l'alimentation et la nutrition (Conanut) et Hellen Keller Intl, l'objectif, est de dresser un diagnostique partagé de la situation qui servira à élaborer une feuille de route stratégique. Ce afin de surmonter les obstacles identifiés, de renforcer le cadre réglementaire et fiscal favorable à la fortification et de soutenir l'atteinte des objectifs de santé publique en Côte d'Ivoire. Notamment ceux liés à l'amélioration de l'état nutritionnel de la population.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture, Dr Hubert Zirimwabagabo, Directeur pays Helen Keler Intl a indiqué que la fortification alimentaire est un pilier essentiel dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments en CI. Aussi a-t-il indiqué que la fortification des aliments qu'elle soit industrielle ou à domicile, repose sur une approche multisectoriel impliquant plusieurs composantes techniques et institutionnelles. Qui nécessite, un cadre réglementaire solide, des systèmes de contrôle qualité rigoureux, une coordination intersectorielle, des campagnes de sensibilisation et de promotion et enfin un suivi-évaluation basé sur des données probantes. Saluant les nombreux efforts du gouvernement ivoirien, il s'est voulu reconnaissant envers l'appui des partenaires techniques et financier tels que le Giz.

Par ailleurs, il a rassuré quant à l'engagement de sa structure aux côtés du gouvernement ivoirien et des partenaires afin que la fortification des aliments contribue pleinement à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations ivoiriennes. «...Nous espérons que ledit atelier permettra de dégager des recommandations concrètes et d'élaborer une feuille de route ambitieuse... » a-t-il dit. Avant d'ouvrir ledit atelier, Dr N'Goran Patricia, coordonnatrice du Conanut a rappelé que les carence en vitamine A, en fer, iode, zinc et en acide folique sont responsables de mobilités et de mortalités prématurées, de réduction de la capacité au travail et la performance à l'école, du développement mentale... Elle a également rappelé qu'en Côte d'Ivoire, l'alimentation et la nutrition ont été érigées en priorité nationale et placées au cœur de la lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée. Terminant, elle a invité le secteur privé et public, la société civile, les partenaires au bon déroulement dudit atelier.