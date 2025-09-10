Afrique Centrale: Intégration régionale - Le Congo prend la tête du Conseil des ministres de l'UEAC

Le ministre congolais de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, prendra le 10 septembre à Bangui, en République centrafricaine, la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC), en sus de la Conférence des chefs d'Etat de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Accueillis comme nouveaux membres du collège des ministres de l'UEAC, en compagnie de son collègue des Finances, du Budget et du Portefeuille, Christian Yoka, Ludovic Ngatsé mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attende. « Le ministre de l'Economie et du Plan du Congo sera président du Conseil des ministres, il y aura beaucoup de choses à faire.

Comme vous le savez, nous avons aussi la présidence du Programme des réformes économiques et financières de la Cémac (Pref-Cémac). Toutes les décisions qui seront prises demain seront pour l'essentiel appliquées à travers, entre autres, ces deux organes. Nous aurons donc la grande responsabilité de conduire les destinées de ces organes », a déclaré le ministre congolais.

Selon Ludovic Ngatsé, la Conférence des chefs d'Etat du 10 septembre fera date. Pour ce faire, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui va assurer la présidence de la Cémac, héritera de beaucoup de décisions qui seront prises pour les mettre en oeuvre.

Interrogé sur la situation économique et financière de la sous-région, il a estimé qu'elle n'est pas si mauvaise comme on le pense. « C'est vrai, nous avons des problèmes de trésorerie mais la situation économique est globalement bonne parce que la croissance est largement positive autour de 2 à 3%. Mais tout ce qu'on peut attendre, c'est un approfondissement de l'intégration. Les questions liées à la monnaie, au commerce intra régional, les questions de gestion et de la gouvernance des institutions communautaires sont importantes pour favoriser l'intégration de manière générale », a rassuré Ludovic Ngatsé.

Notons que le Conseil des ministres de l'UEAC est un des organes principaux de gestion des questions d'intégration économique pour l'Afrique centrale.