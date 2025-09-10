Sénégal: Inondations - Bilan des interventions du 9 septembre 2025

Alors que des pluies d'intensité variable se sont abattues ce mardi 9 septembre 2025 sur plusieurs régions du pays, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a mobilisé ses équipes pour assurer l'évacuation rapide des eaux pluviales. Le bulletin quotidien du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement fait état de situations contrastées selon les localités.

Dakar : les ouvrages ont bien fonctionné

Dans la capitale, des accumulations d'eau ont été observées dans la matinée à la Médina, à la Cité Keur Gorgui et à Liberté 6. La Direction de l'Exploitation et de la Maintenance (DEM), dirigée par son Directeur et appuyée par plusieurs agents, a effectué une tournée sur les points sensibles. Quelques heures plus tard, les eaux avaient été totalement évacuées, confirmant le bon fonctionnement des ouvrages de drainage. Toutes les stations de pompage demeuraient opérationnelles et fonctionnaient à leur niveau optimal jusqu'à 17 heures.

Saint-Louis : coupures d'électricité et lenteur d'évacuation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Saint-Louis, Richard Toll et Podor, des précipitations ont été enregistrées entre 6 h et 8 h 30. Si aucun cas majeur d'inondation n'a été signalé à Richard Toll ni à Podor, certains quartiers de Saint-Louis (Tableau Walo et Tal Bakhle) ont connu des retards d'évacuation dus à des coupures d'électricité. La veille, les équipes de l'ONAS s'étaient concentrées sur la vidange des fosses septiques pour consolider les acquis après l'évacuation des eaux.

Touba : bassins débordés après 95 mm de pluie

La ville sainte a reçu 95 mm de pluie dans la journée, entraînant une forte accumulation d'eau dans les zones de PK9, Nguiranène, Keur Niang et Nguélémou, redevenues inondées après quelques jours d'accalmie. Le niveau de l'eau dans les bassins de stockage, en baisse ces derniers jours, est reparti à la hausse, provoquant le débordement des bassins de Keur Niang et Nguélémou. À 17 heures, celui de Pofdy était rempli à ras bord.

Mbour et Tivaouane : situation globalement maîtrisée