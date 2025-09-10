Sénégal: Cambriolage de cantines aux HLM - Les présumés braqueurs risquent 20 ans, le présumé receleur 15 ans

La chambre criminelle de Dakar a évoqué, ce mardi 9 septembre 2025, l'affaire du cambriolage de plusieurs magasins du marché HLM, dont l'un se trouve au domicile dakarois du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké. À l'issue des débats, le parquet a requis une peine de 20 ans de réclusion criminelle contre les présumés cambrioleurs. Le présumé receleur risque 15 ans de réclusion criminelle.

Après plusieurs renvois, le procès des présumés cambrioleurs de plusieurs cantines aux HLM s'est tenu ce mardi 9 septembre 2025 devant la chambre criminelle de Dakar. Les accusés, habitants tous la Cité « Imbécile » répondaient des faits d'association de malfaiteurs, de vol commis en réunion avec usage d'armes, de violences et de moyens de locomotion, et de recel.

Il résulte de la procédure que les cambrioleurs avaient visité, courant mars 2019, un magasin du domicile dakarois du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké. Ils y ont dérobé la somme de 800 000 F CFA. Le gang, armé jusqu'aux dents, a emporté près d'une centaine de téléphones portables et d'autres objets dans deux magasins situés au marché HLM. La bande a également cambriolé le commerce portant l'enseigne « Fana Boutique ». Le vigile a été neutralisé et le coffre comportant 5 700 000 F CFA emporté. La somme de 14 097 000 F CFA ainsi que deux chèques de 11 000 000 F CFA ont été dérobés dans une autre boutique.

Entendu, D. Diouf, vigile de l'agence située au domicile de l'ancien Khalife, a déclaré que, la nuit du 6 au 7 mars 2019, vers 2 h du matin, dix individus l'avaient tenu en respect et que l'un d'eux avait une arme à feu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

T. H. Diallo, dit Hamza, est le premier à être arrêté. Il a confié aux enquêteurs que tous les forfaits qui lui sont reprochés ont été commis en compagnie de Bangoura et des autres. Tous reconnaissent avoir participé au cambriolage du magasin du domicile du défunt Khalife et des magasins.

À la barre, ils ont à l'unanimité contesté les faits. Hamza dit avoir eu connaissance des faits à l'enquête et à la barre. A. S. Dramé, dit Abass, a contesté avoir commis un vol avec Hamza et I. Camara. A. P. Diallo, alias Vaccin, déclare que son tort, c'est d'avoir été arrêté avec du chanvre indien. Accusé de faire le guet pendant les cambriolages, M. A. Diallo, alias Jackson alias Doff, a réfuté tout lien avec ses co-accusés. Idem pour l'accusé M. L. Konté, alias Caporal, et M. Oularé, alias Gawa.

Accusé de recel, A. S. Barry, alias Rasta, a nié avoir acheté des téléphones et des ordinateurs auprès de A. P. Diallo.

Malgré leurs dénégations, le parquet a requis une peine de 20 ans de réclusion criminelle contre les présumés braqueurs et 15 ans contre le présumé receleur.

La défense a plaidé l'acquittement. Leurs clients seront édifiés sur leur sort le 11 novembre 2025.