Sénégal: Iliman Ndiaye - Une symphonie de classe et d'audace

Dans le grand tableau du football, la victoire n'est qu'un trait. Ce mardi à Kinshasa, face à la RD Congo, les Lions ont certes gagné, mais c'est surtout un chef-d'oeuvre qu'ils ont peint. Et au milieu de cette toile, Iliman Ndiaye a été l'un des artistes les plus en vue. Alors que les Lions se dirigeaient vers la défaite, il a sorti ses pinceaux et a fait parler son génie.

Il y a des matchs où l'on cherche des étincelles, et d'autres où un seul joueur suffit à allumer le feu. Au Stade des Martyrs, Iliman Ndiaye a été cette étincelle, le point de départ d'une révolte attendue. En pleine course pour la qualification à la Coupe du monde 2026, les Lions de la Teranga avaient besoin d'un électrochoc. C'est le numéro 10 d'Everton qui l'a provoqué, avec un enchaînement digne des plus grands. Un raid solitaire, une défense congolaise désarticulée par ses dribbles enivrants, une frappe qui caresse le poteau et qui finit par devenir une offrande pour Pape Gueye, pour la réduction du score. Un but synonyme d'espoir, mais aussi le reflet d'une performance magistrale.

L'évidence Ndiaye

Depuis l'arrivée de Pape Thiaw, Iliman Ndiaye n'est plus une option : il est une évidence. Titulaire à sept reprises sur huit possibles avec Pape Thiaw, sa présence sur le terrain est désormais indiscutable. C'est l'un des rares joueurs qui ne déçoivent jamais, dont l'impact dépasse largement les chiffres bruts de ses statistiques (2 buts et 5 passes décisives en 29 sélections). Ses qualités techniques, la beauté de ses dribbles, l'élégance de ses gestes, cette façon d'effacer ses adversaires avec une facilité déconcertante. C'est l'essence même du « beau jeu », ce football qui ne se contente pas seulement de gagner, mais qui cherche à faire rêver. Ilimane est un artiste qui hypnotise les passionnés. Le public sénégalais est tombé sous son charme : il tient son joyau, le chérit et l'adule. À chaque toucher de balle, on s'attend à un coup de génie de sa part.

L'élégance et le sacrifice

Iliman Ndiaye incarne un football généreux et complet. Il n'est pas de ceux qui se reposent sur leur talent offensif. C'est un travailleur infatigable, qui n'hésite jamais à faire le travail défensif. Il mouille le maillot, fait des efforts de marquage et participe à la récupération, montrant que l'élégance peut cohabiter avec le sacrifice. Son style de jeu, à la fois puissant et subtil, rappelle les plus grands créateurs brésiliens, dont le « samba » se transforme, sous ses pieds, en un ballet offensif redoutable. C'est cette combinaison unique de classe et de grinta qui fait d'Iliman Ndiaye un joueur indispensable pour le Sénégal, un joueur capable d'inspirer ses coéquipiers et d'allumer une étincelle, même dans les moments les plus sombres.