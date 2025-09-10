Sénégal: Production minière - Hausse des valeurs de l'or et de l'attapulgite en juin, repli du zircon et du sel iodé

Au mois de juin 2025, les productions minières en valeur affichent des évolutions contrastées selon les produits. C'est ce que révèlent les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Les valeurs de production de l'or et de l'attapulgite progressent respectivement de 23,9% et 11,9% par rapport au mois précédent. En revanche, celles du zircon et du sel iodé enregistrent des baisses mensuelles de 4,4% et 28,1%.

La valeur de la production d'or s'établit à 54 665,6 millions de francs Cfa en juin 2025 contre 44 131,3 millions le mois précédent. Par rapport au mois de juin 2024, où elle était de 40 178,6 millions, une hausse de 36,1% est enregistrée.

Concernant l'attapulgite, sa valeur atteint 171,7 millions de francs Cfa en juin 2025 contre 153,5 millions en mai, soit une progression mensuelle de 11,9%. Toutefois, en comparaison annuelle, la production en valeur recule de 31,4% par rapport à juin 2024 où elle s'élevait à 250,4 millions de francs Cfa.

La valeur du zircon, quant à elle, s'inscrit en baisse, passant de 3 668,7 millions de francs Cfa en mai à 3 509,1 millions en juin 2025, soit un repli de 4,4%. En glissement annuel, une légère hausse de 3,4% est tout de même observée par rapport à la valeur de 3 394,2 millions notée en juin 2024.

Enfin, la production de sel iodé chute fortement au mois sous revue. Elle passe de 728,7 millions de francs Cfa en mai à 523,9 millions en juin 2025, traduisant une baisse mensuelle de 28,1%. Comparée à la même période de l'année précédente (720,1 millions), la baisse s'établit à 27,2%.