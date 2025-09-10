Sénégal: Marché mondial des matières premières - Hausse des prix du pétrole, du riz, du blé et du coton au mois de juin

Au mois de juin 2025, le marché mondial des matières premières est marqué par une hausse des prix de plusieurs produits en variation mensuelle, selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

L'Ansd note une progression notable de 10,9% du prix du pétrole brut. Il est passé de 64,4 dollars américains le baril en mai à 71,4 dollars américains le baril en juin 2025. Toutefois, en glissement annuel, une baisse de 13,1% est observée par rapport au prix de 82,2 dollars le baril enregistré en juin 2024.

Le prix du riz a également progressé, passant de 164,9 francs Cfa le kilogramme en mai à 171,2 francs Cfa en juin 2025, soit une hausse de 3,8% en variation mensuelle. En comparaison annuelle, le riz affiche cependant une forte baisse de 28,8% par rapport à son niveau de 240,5 francs Cfa/kg en juin 2024.

Concernant le blé, l'Ansd relève une augmentation mensuelle de 2,5%, avec un prix passant de 523,2 US cents le bois de 60 lb en mai à 536,5 US cents en juin 2025. Sur un an, le prix du blé reste en repli de 14,4%, en comparaison aux 626,5 US cents enregistrés en juin 2024.

Le prix du coton, quant à lui, connaît une légère hausse mensuelle de 0,4%, passant de 78,0 à 78,3 US cents/lb entre mai et juin 2025. Sur une base annuelle, le coton affiche néanmoins une baisse de 5,9%, comparé à 83,2 US cents/lb en juin 2024.

En revanche, les cours de certaines matières premières ont connu une baisse au mois sous revue. C'est le cas du maïs, dont le prix est passé de 449,6 US cents/boisseau en mai à 430,6 US cents en juin 2025, soit une baisse de 4,2% en variation mensuelle. Par rapport à juin 2024 où il s'établissait à 439,4 US cents, le recul est de 2,0%.

Le sucre a également vu son prix chuter de 6,9% au mois de juin 2025, atteignant 16,2 US cents/lb, contre 17,4 US cents/lb en mai. En glissement annuel, la baisse est encore plus marquée avec un repli de 15,6% comparé aux 19,2 US cents/lb enregistrés en juin 2024.