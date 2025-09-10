Sénégal: La Commission des droits de l'Homme demande la libération provisoire du député de l'opposition Farba Ngom

Au Sénégal, la présidente de la Commission nationale des droits de l'Homme demande la libération provisoire de Farba Ngom pour raisons de santé. Ce député et proche de l'ex-président Macky Sall est en détention préventive depuis le 27 février, il est soupçonné d'être impliqué dans des transactions financières irrégulières.

C'est à la suite de la lecture de deux rapports médicaux concernant l'état de santé du député et homme d'affaires Farba Ngom, que la la présidente de la Commission nationale des droits de l'Homme Amsatou Sow Sidibé, a décidé par un courrier daté du 2 septembre, de saisir le pool judiciaire financier en charge de l'affaire.

Le premier rapport commandé début juin par le juge d'instruction affirme que l'état de santé de l'élu est « incompatible avec la vie en milieu carcéral » du fait d'une pathologie cardiaque, entre autres. Une conclusion confirmée le 7 août par trois professeurs de médecine dans une contre-expertise médicale demandée par la justice et qui parle de « complications évolutives dont une mort subite nocturne potentielle ».

Proche de Macky Sall

Pour la présidente de la Commission nationale des droits de l'Homme, il faut donc agir vite, accorder la liberté provisoire ou placer en résidence surveillée Farba Ngom pour qu'il puisse être soigné. Un appel relayé par plusieurs associations de la société civile.

Et il y a quinze jours, le 25 août, les avocats de Farba Ngom ont déposé une nouvelle demande de liberté provisoire pour laquelle ils attendent, à ce jour, une réponse.

Pour rappel, ce proche de l'ancien chef de l'État Macky Sall, et membre de son parti l'Alliance pour la République (APR), Farba Ngom a été mis en examen pour plusieurs infractions, parmi lesquelles « association de malfaiteurs en vue de blanchiment d'argent », « blanchiment », ou encore « escroquerie portant sur les deniers publics ».