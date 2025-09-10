Congo-Kinshasa: Le ministre Ngefa salue la reconnaissance internationale du conflit dans l'Est de la RDC

Le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Ngefa, a exprimé sa satisfaction quant à la reconnaissance du caractère international du conflit qui sévit dans l'Est de la RDC.

Il s'est exprimé mardi 9 septembre, à Genève, en Suisse, lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

« La délégation de la République démocratique du Congo a salué, mardi, la reconnaissance par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme que le conflit dans l'Est est un conflit international et non un conflit interne », a-t-il déclaré.

Pour ce membre du gouvernement Suminwa 2, la présence avérée de troupes rwandaises sur le territoire congolais confirme le caractère international de ce conflit, qui affecte gravement la partie orientale du pays.

Guillaume Ngefa fait partie des quatre ministres représentant la RDC à cette session du Conseil des droits de l'homme, qui se déroule sur près de cinq semaines.

Au cours de cette période, plus de 60 rapports sur la situation des droits humains dans plus de 40 pays seront examinés. Ces documents sont présentés par le Secrétariat de l'ONU, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, des experts indépendants et des organes d'enquête.