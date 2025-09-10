Tunisie: Convergence de vues entre Tunis et Riyad sur les questions d'intérêt commun

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhane ben Abdallah Al Saoud, ont réaffirmé ce mardi, à Tunis, lors de leur présidence conjointe de la 4e session du Comité de suivi et de concertation politique tuniso-saoudien, la solidité des liens de fraternité et de coopération entre les deux pays, ainsi que la nécessité de consolider la tradition de concertation et de coordination à tous les niveaux Dans son allocution à l'ouverture des travaux, le chef de la diplomatie tunisienne a salué les relations profondes et historiques unissant la Tunisie et le Royaume, les qualifiant de modèle à suivre entre pays arabes et islamiques.

Il a rappelé avec son homologue saoudien les principales étapes de la coopération bilatérale et du partenariat entre les deux peuples et les deux États, depuis plus de sept décennies. Nafti a ajouté que la visite de son homologue saoudien à Tunis constitue une nouvelle étape sur la voie de l'édification d'une coopération solide.

Une coopération qui est bâtie sur une volonté politique des dirigeants des deux pays, depuis le fondateur du Royaume, feu le roi Abdelaziz Al Saoud, et le président Habib Bourguiba, jusqu'à l'actuel Serviteur des deux Lieux Saints et son prince héritier.

Le ministre a souligné l'importance d'ancrer les traditions de coordination et de concertation politique pour les générations diplomatiques à venir, afin de poursuivre la construction et de servir les intérêts communs des deux pays.

Il a indiqué que les travaux du comité portent sur un programme riche, fondé sur la confiance mutuelle et la volonté partagée d'élever encore le niveau de la coopération économique, technique et en matière d'investissement, grâce à la complémentarité des expertises tunisiennes et saoudiennes dans des projets de développement prometteurs.

Il a rappelé que la Tunisie est engagée depuis plusieurs années dans une nouvelle phase de construction, misant d'abord sur ses propres ressources et ensuite sur une coopération étroite avec les pays frères et amis, dont l'Arabie saoudite.

« La Tunisie accueille à bras ouverts ses frères saoudiens pour développer des programmes de coopération et d'investissement », a-t-il déclaré.

Le ministre a également salué la volonté des deux dirigeants de poursuivre la coordination bilatérale, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans le monde arabe, islamique, et illustrant l'engagement commun en faveur de la paix et du bien-être dans la région et dans le monde.

De son côté, le ministre saoudien des Affaires étrangères a loué la solidité des relations historiques qui lient les deux pays dans divers domaines, soulignant la volonté de son pays de les renforcer davantage et de soutenir toute initiative favorisant la sécurité et la prospérité de la Tunisie.

Il a expliqué que cette session vise à approfondir la concertation et à harmoniser les positions des deux pays face aux principaux enjeux régionaux et internationaux.

Il a remercié la Tunisie pour son soutien constant à l'Arabie saoudite dans les organisations onusiennes et les forums internationaux, et salué le niveau des visites bilatérales et des accords signés, témoignant de la qualité des relations entre les deux États.

Le chef de la diplomatie saoudienne a réaffirmé l'appui de son pays aux efforts visant à renforcer l'action arabe commune fondée sur l'intérêt partagé et les objectifs de développement, ainsi qu'à toutes les initiatives régionales et internationales de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Il a souligné la convergence de vues entre Riyad et Tunis sur la nécessité de privilégier des politiques claires en faveur de solutions pacifiques, consolidant ainsi la sécurité et la stabilité régionales et mondiales.

Le ministre saoudien a également présenté des données sur la coopération bilatérale : environ 27 000 Tunisiens résident actuellement en Arabie saoudite ; le volume des échanges commerciaux a atteint 417 millions de dollars en 2024, dont 328 millions d'exportations saoudiennes vers la Tunisie et environ 88 millions d'importations tunisiennes vers le Royaume.

Il a jugé ce dernier chiffre satisfaisant mais encore en deçà des attentes. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination à tous les niveaux et sur toutes les questions d'intérêt commun, et d'élever l'action conjointe vers des horizons plus larges, au service des intérêts des deux pays.

Au terme des travaux, un mémorandum d'entente a été signé en matière de coopération dans la formation diplomatique entre l'Académie diplomatique internationale de Tunis et l'Institut Prince Saoud Al-Fayçal des études diplomatiques relevant du ministère saoudien des Affaires étrangères.