Tunisie: Une jeune pépite sous pression - Anis Saidi dans le flou

Dans une décision qui a suscité beaucoup de controverses et de questions, le jeune joueur tunisien Anis Saidi, attaquant du club américain de San Diego, a été marginalisé et exclu des matchs de son équipe après avoir annoncé sa décision de représenter les Aigles de Carthage en sélection plutôt qu'en équipe nationale américaine.

Anis Saidi, né en 2008, évolue au poste d'attaquant et est reconnu pour sa force physique, sa présence offensive et son sens du but. Malgré son jeune âge, il a participé à plusieurs matchs amicaux avec l'équipe première de San Diego, en plus d'avoir disputé un match officiel de la Ligue américaine, témoignant de la confiance que le staff technique lui accorde depuis ses débuts.

Cependant, après avoir confirmé son souhait de représenter les Aigles de Carthage au niveau international, le joueur s'est vu exclure des plans du staff technique, une sorte de moyen de pression en raison de son refus de représenter l'équipe nationale des Etats-Unis.

Le Mondial U20 pour objectif

Ce faisant, malgré ces obstacles, Anis poursuit ses préparatifs en vue de participer avec l'équipe nationale tunisienne à la Coupe du monde U20 de la Fifa, prévue en novembre prochain au Qatar. En cas d'exil vers l'Europe, le club allemand du Bayern Munich a manifesté un intérêt pour le prometteur attaquant.

Anis Saidi est né aux Etats-Unis d'un père tunisien et d'une mère américaine. Il a débuté sa carrière de footballeur au sein de l'académie de l'Union de Philadelphie avant de déménager à San Diego, où il s'est fait connaître. Le joueur est issu d'une famille de sportifs tunisiens. Son oncle, Khaled Saidi, a joué pour le Club Africain et l'équipe nationale tunisienne dans les années 1990, tandis que son frère, Aziz Saidi, a brièvement évolué avec l'équipe réserve de l'Espérance Sportive de Tunis lors de la saison 2019-2020, après une carrière à Philadelphie.