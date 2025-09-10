Tunisie: Tunisair annonce des perturbations partielles sur ses vols

La compagnie nationale Tunisair a annoncé mardi que son programme de vols à destination et en provenance de la France sera partiellement perturbé le mercredi 10 septembre, en raison d'un préavis de grève déposé par les contrôleurs aériens français.

Tunisair a exprimé ses regrets face à cette situation indépendante de sa volonté et a assuré ses passagers de sa pleine mobilisation afin de leur apporter l'accompagnement et l'assistance nécessaires.

La compagnie invite ses clients à consulter régulièrement ses canaux officiels pour se tenir informés des éventuelles mises à jour et à contacter son Centre d'appel pour toute précision sur leur voyage. Les passagers peuvent joindre Tunisair aux numéros suivants :

Depuis la Tunisie : 81 10 77 77

Depuis l'étranger : +216 70 019 160

Depuis la France : +33 1 85 15 07 81

Tunisair a remercié ses voyageurs pour leur compréhension et leur confiance, tout en réaffirmant son engagement à limiter au maximum les désagréments liés à ce mouvement social.